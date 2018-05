Rivera: Los etarras no van a tener ni un solo beneficio si de Ciudadanos depende

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo hoy que si de su fuerza política dependiera los presos de ETA no van a tener ningún beneficio distinto a otros reos.

"Una organización terrorista que no pide disculpas, que no colabora con la Justicia y cuando todavía quedan 350 asesinatos por esclarecer, desde luego que si de Ciudadanos depende no van a tener ni un solo beneficio distinto a cualquier otro preso", expresó en una entrevista con Efe en Santiago de Chile.

Rivera comentó que no pueden salir beneficios para los etarras cuando ni siquiera piden perdón ni colaboran con el esclarecimiento de los crímenes pendientes.

"Tienen que cumplir con la Justicia, que se haga justicia, y la justicia es cumplir las penas y no tener beneficios de ningún tipo", aseveró Rivera.

La organización terrorista ETA anunció el pasado 3 de mayo "final de su trayectoria" y su "disolución" definitiva, una vez "desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras".