Rivera exige a Sánchez que "saque las zarpas" de la Justicia

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "saque las zarpas" de la Justicia y no intente torcer la "voluntad del poder judicial" sobre Cataluña con presiones como, según ha dicho, han denunciado los propios jueces.

Rivera, en la presentación de una proposición de ley de Mecenazgo en el Museo Lázaro Galdiano, ha pedido a Sánchez que "deje de hacer de abogado defensor de Junqueras y de promover indultos para los presos del 'procés' porque esa injerencia "es intolerable".

"Basta ya de humillaciones al pueblo español, bastante nos humillaron los golpistas, como para que el presidente del Gobierno intente cambiar el criterio de los jueces", ha insistido Rivera al acusar a Sánchez de querer cambiar el criterio de éstos, "minimizar las penas" y hacer de abogado defensor de los golpistas.

A diferencia del presidente del PP, Pablo Casado, que acusó a Sánchez de ser "responsable y partícipe" del golpe de Estado en Cataluña, Rivera no lo cree así, pero sí piensa que es un "irresponsable" al gobernar con los que "intentaron liquidar España" y le ha emplazado a volver a la senda del constitucionalismo.

Albert Rivera ha puntualizado a Sánchez que en una democracia son los jueces los que determinan si se ha producido un delito o no y deciden las sentencias y las absoluciones. "Bastante tienen con aguantar la presión del separatismo como para encima aguantar la presión del Gobierno y de Sánchez".

Y lo está haciendo con tal de sacar adelante los Presupuestos y seguir "un cuarto de hora más en la Moncloa", ha acusado Rivera, recordando a Sánchez que hace tan solo seis meses afirmaba justo lo contrario "y se atrevía a decir que sí hubo delito de rebelión" en Cataluña.

El líder del partido naranja ha subrayado que hay que dejar trabajar a los jueces, que son quienes deben decidir si hay delitos de sedición, rebelión o malversación de fondos públicos.

Aquellos que defienden el Estado de derecho, ha dicho sobre los jueces, "no se merecen que se vaya contra ellos, en este caso presionando e insinuando cuándo debe haber o no delito", aludiendo, entre otras cosas, a unas palabras de Sánchez en las que sugería que el delito de rebelión podría no ser aplicable a los hechos de octubre del año pasado en Cataluña.

De paso, Rivera ha aprovechado para emplazar a los líderes del PP y del PSOE a que en lugar de "fingir peleas en público", refiriéndose al duro cara a cara que mantuvieron ambos el miércoles, se sienten todos juntos a "combatir el nacionalismo y el populismo".

Porque, según Rivera, son los separatistas los más interesados en estos escenarios de tensión y los que pueden sacar partido de la "división" de las fuerzas constitucionalistas.

Está convencido de que hay muchos socialistas "que no están en el sanchismo" y que en un futuro los constitucionalistas "serán mayoría".