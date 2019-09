Rivera ve "extraño el caso de Sánchez", que no quiere apoyos ni gratis

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha referido a la estrategia del líder socialista de negociar su investidura, ya que ni siquiera ha hablado con Pablo Iglesias, "como el extraño caso de Sánchez, que no aceptaría ni siquiera un apoyo gratuito de Podemos".

"No lo había visto nunca, quiere ser presidente de Gobierno pero no quiere que le hagan presidente de Gobierno. No lo entiendo", ha dicho Rivera en una rueda de prensa en el Congreso después de que ayer Iglesias reprochara a Sánchez en el pleno que ni le había llamado por teléfono para hablar del apoyo que busca de Podemos.

A juicio del líder naranja, Sánchez "está más solo que nunca por no querer negociar un acuerdo de gobierno" y se ha reafirmado en su idea de que con el secretario general socialista "solo hay inestabilidad, teatro y pérdida de tiempo y dinero".

Si Sánchez fracasa, será su propio fracaso, ha señalado, no el de España "y demostrará que no es la persona idónea para liderar el Gobierno. Hay que "tomar nota", ha subrayado.

Solo queda una semana para llegar a un acuerdo, ha avisado Rivera una vez que el Rey ha fijado una nueva ronda de consultas para los próximos días 16 y 17 y si no acercan posturas, ha afirmado, Cs afrontará la repetición electoral "como una segunda oportunidad" para alcanzar la estabilidad que el país necesita.