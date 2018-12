Rivera pide dejar el "guerracivilismo" porque no ve "enemigos" en la izquierda ni la derecha, sólo "compatriotas"

"No es momento de guerracivilismos, de rojos y azules, de confrontación; es momento de suma, de volver a unir a los españoles" en "un proyecto común español", ha declarado en el Congreso durante el acto de celebración del cuadragésimo aniversario de la Constitución.

Rivera ha instado a todos los políticos a "mirar al futuro" y no "pelearse por el pasado", y ha defendido que los españoles no son "buenos o malos" en función de dónde se ubican en el espectro ideológico. "Yo no veo enemigos en los que son de izquierdas o de derechas siendo yo de centro, veo compatriotas que pueden pensar distinto pero tenemos que darnos la mano en los asuntos importantes para España", ha subrayado.

En cuanto a la reforma de la Constitución, el presidente de Cs ha señalado que en estos momentos "no hay un consenso como el del 78" y que para que lo hubiera, el PSOE tendría que posicionarse como un partido "constitucionalista" junto al PP y a la formación naranja.

