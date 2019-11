Rivera apela a la ilusión para pedir el voto: "Vota lo que sientes, vota lo que eres, vota Ciudadanos"

Rivera, el segundo en intervenir tras el líder de Vox, Santiago Abascal, ha comenzado interpelando de forma directa al espectador. "¿Cuántas veces nos han dicho que no se puede tener un trabajo e hijos a la vez? Que es muy difícil montar una empresa, que no se puede", ha asegurado.

El líder de la formación naranja, en un mensaje cargado de optimismo, ha insistido en que, si se quiere, "sí que se puede". "Que te lo digan a ti, que levantas cada día a tu familia contra viento y marea. O a ti, que has montado un proyecto frente a todos los obstáculos. O aquellos que han encontrado un nuevo trabajo, o que han superado una gran enfermedad", ha continuado.

Con el lema de campaña de Cs --'España en marcha'-- de fondo, Rivera ha llamado a "cambiar las cosas". "Dicen que los españoles no podemos, pero yo creo que sí. Es lo que me enseñaron mis padres, y es lo que quiero enseñar a mis hijos", ha sostenido.

En su apelación final, Rivera se ha dirigido al votante "liberal, de centro, valiente" para que vote sin "miedo y resignación". "Vota con ilusión, con ganas, a quien más te guste. Vota con la cabeza y con el corazón. Vota lo que sientes, vota lo que eres, vota Ciudadanos", ha remachado.

"SATISFECHO Y CONTENTO" CON SU PARTICIPACIÓN

Tras más de tres horas de debate, el dirigente catalán se ha mostrado "satisfecho y contento" de su participación en el debate. "Creo que cuantos más debates, mejor. Me gusta el parlamentarismo, no me escondo", ha aseverado.

Con todo, Rivera ha explicado que son los españoles los que deben "sacar las conclusiones" sobre quién ha sido el ganador ejerciendo su derecho al voto el próximo 10 de noviembre. "Que vayan masivamente a las urnas", ha añadido.

Por otro lado, el líder de Cs ha lamentado no haber podido debatir con el candidato socialista, Pedro Sánchez, que "no ha contestado si desbloqueará España" tras los comicios. "Ha venido a hablar, pero no a debatir", ha asegurado.

Por último, Rivera se ha referido a la utilización de instrumentos para acompañar su intervención, como la del adoquín con la que ha denunciado la violencia que se ha vivido en las calles de Cataluña. "Representa el problema más bestia que tenemos en España", ha remachado.