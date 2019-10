Rivera quita importancia a las "peleítas" entre ERC y JxCat y dice que el único camino es renunciar al 'procés'

En rueda de prensa en la sede de Cs, Rivera ha afirmado que, si bien es evidente la división entre los partidos separatistas catalanes, esta existe desde hace tiempo. A su juicio, una prueba de ello es la diferencia entre el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado a trece años de prisión, y el expresident Carles Puigdemont, que por ahora continúa huido en Bélgica.

"Pero a mí no me valen estas peleítas públicas", ha añadido, señalando que mientras ERC y JxCat discuten por el referéndum de autodeterminación prometido por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, o por la petición de ERC de que se convoquen elecciones, "los radicales están quemando Barcelona" y algunos políticos "se ponen al frente de las marchas ilegales".

DIÁLOGO DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTATUT

"Si realmente el separatismo quiere poner punto y final al 'procés' y a la violencia, tiene que reconocer la Constitución y el Estatuto de Cataluña", ha recalcado, afirmando que fuera de este marco no es posible el diálogo y que cualquier cesión sería fruto de un "chantaje".

En este sentido, ha instado a los partidos independentistas a reconocer que se han equivocado, que el 'procés' ha sido "un desastre", ha generado "dolor" a los ciudadanos y ha supuesto "una ruina económica para Cataluña".

"Ayer Torra nos volvía a convocar a otro referéndum de independencia ilegal", aun sabiendo que "ese camino acaba en la cárcel", ha afirmado.

El líder de la formación naranja ha advertido de que solo se puede hablar de la financiación autonómica, las infraestructuras o los servicios públicos en Cataluña si se parte del respeto a la ley.

CONDENAR LA VIOLENCIA "SIN PALIATIVOS"

También ha expresado su preocupación por los "remilgos" de los políticos independentistas cuando se trata de condenar "cualquier acto de violencia" pese a que esta es "incompatible con la democracia".

"Les pediría que condenen la violencia sin paliativos, que no azucen a los violentos, que no aplaudan a los que tienen Goma-2 y que no echen a la Guardia Civil de Cataluña", ha manifestado.