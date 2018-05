Rivera pide que no se levante el 155 "hasta poner fin al proceso separatista"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido hoy al Gobierno que no se levante el artículo 155 sobre Cataluña "hasta poner fin al proceso separatista" y ha calificado de "incendiario" el discurso de investidura hoy del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Quim Torra.

Rivera ha reaccionado a través de un mensaje en Twitter a la intervención de Torra en el Parlamento catalán y ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no rectifique en la aplicación del 155.

"En unos días se levantará el 155 y no tendremos excusas para no trabajar sin descanso por la república catalana", dice Torra, según ha transcrito Rivera, que añade en su twitt que "su discurso incendiario evidencia que no cumplirá la Constitución. Rajoy debe rectificar: no levantemos el 155 hasta poner fin al proceso separatista".

Torra ha prometido hoy impulsar una "propuesta de 'constitución' de la república de Cataluña", posterior a un proceso constituyente, y ha avisado de que persistirá más adelante en tratar de investir a Carles Puigdemont, que ve como al presidente "legítimo".

Ha augurado que una vez se forme el Govern "se levantará formalmente el 155", por lo que entonces no "habrá ninguna excusa para trabajar sin descanso por la república".