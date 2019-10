Rivera: la llamada que hay que hacer a Torra es para decirle que está cesado

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este lunes que "la única llamada que hay que hacer a Quim Torra es para decirle que está cesado y ya no es presidente de la Generalitat".

En un acto celebrado en Toledo, acompañado del candidato de Ciudadanos al Congreso por esta provincia Juan Carlos Girauta, Rivera se ha referido al intercambio de cartas entre Torra y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien no ha respondido a las llamadas telefónicas del presidente de la Generalitat.

Rivera ha pedido a Sánchez que después de ocho días de acciones violentas en Cataluña, actúe y tome medidas "contra los separatistas que están montando altercados y creando violencia", que aplique la ley, y "esa ley -ha dicho- se llama Constitución".

Ha advertido a Sánchez, quien esta mañana ha viajado a Barcelona, de que "si no quiere visitar más heridos, actúe. Si no quiere visitar más policías en la UCI, actúe", porque Cataluña "no puede ser un territorio sin ley".

Le ha pedido que "con serenidad", pero "sin complejos", aplique la Constitución para poner a un presidente en Cataluña "que proteja al Estado" porque ahora hay uno que está "quebrantando el Estado y alentando a los violentos contra el Estado".

También le ha planteado al presidente del Gobierno que recupere las competencias penitenciarias y que los condenados por sedición y malversación "no puedan salir hasta el último día de condena como cualquier ciudadano español", porque, según Rivera, Torra "los va a soltar", les va a abrir las cárceles "con la llave de la Generalitat".

Y también ha abogado por hablar más de temas como la sanidad, la educación o la despoblación y "bajar el volumen a Torra" y para eso ha propuesto cesarle para, en lugar de hablar de él, empezar a hablar de España.