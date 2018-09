Rivera ve necesario aplicar Constitución ante estado de rebelión en Cataluña

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que en Cataluña hay un "estado de rebelión claramente ante el Estado" y sostiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe aplicar la Constitución y hacerla cumplir para que el conflicto no se extienda y se agrave.

Así lo ha manifestado en el programa La Brújula, de Onda Cero, en el que ha añadido que espera que Sánchez dirija un requerimiento al presidente de Cataluña, Quim Torra, para que acate y haga cumplir la Constitución.

A juicio de Rivera "el presidente debe defender la Constitución" puesto que "si dejamos que la ley no se cumpla y el conflicto se extienda, es peor", por lo que le emplazó, más allá de intereses personales o partidistas, a aplicar juntos la Constitución.

El líder de Ciudadanos ha sostenido que el diálogo es necesario, pero ha considerado que "no se puede llegar a acuerdos con quienes pisotean las leyes", y a su entender "Puigdemont y Torra están fuera de la democracia, de la ley".

"Se puede hablar de financiación autonómica, de infraestructuras, de servicios públicos..., pero fuera de la ley no se puede negociar", ha enfatizado.

"No puedo negociar -continuó Rivera- liquidar mi país, la soberanía, que se ataque al poder judicial en el extranjero con las embajadas que abre Torra".

Para Rivera, "el Estado ha ido desapareciendo de Cataluña y ahora, cuando más lo necesitamos, cuando hay más contestación por parte de un supremacista y xenófobo como Torra al frente de la Generalitat, es cuando el Estado más desaparece; porque Sánchez ha decidido que no hay que aplicar la Constitución".

Antes, ha afirmado Rivera, para Sánchez Torra era supremacista y xenófobo "y ahora los malos de la película son los catalanes que no soportan los lazos, y los señores de Ciudadanos y del PP".

En este sentido, ha afirmado que Sánchez "se equivoca de adversarios y de aliado: el señor Torra, que dijo que quería atacar y liquidar el Estado. Es el principal problema que tenemos en este momento".

Respecto a la polémica de la retirada de lazos amarillos, ha dicho que él ha participado porque no está "dispuesto a que nadie le parta la cara a alguien por quitar unos lazos que son ofensivos y reivindican un golpe de Estado". "No puedo aceptar que me impongan un símbolo ideológico", ha comentado.