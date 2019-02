Rivera rechaza plantearse una moción de censura contra Sánchez e insiste en reclamar elecciones anticipadas

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en el Congreso este miércoles cuando le han preguntado por las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, sobre una posible moción de censura ante lo que consideran "alta traición a España" por admitir una mediación en el diálogo con los independentistas catalanes.

Rivera, que ha acusado al jefe del Ejecutivo de haberse plegado al "chantaje" del separatismo, ha dicho que no ha tratado este asunto con Casado: "No he hablado nada".

"SABEMOS CONTAR ESCAÑOS"

Tampoco se ha mostrado abierto a hablarlo, pues sabe "contar escaños" y considera que "no hay que perder el tiempo". Lo que toca ahora, a su juicio, es "ir a elecciones y hacer un debate parlamentario sobre lo que sucede en Cataluña con esa mesa paralela".

"La única manera de sacar a Sánchez de aquí son elecciones", ha subrayado, afirmando que "los españoles están cansados y lo que quieren es votar, como prometió Sánchez cuando convocó la moción de censura" la pasada primavera.