Rivera afirma que el caso de la portavoz del Govern muestra "la impunidad del nacionalismo" al "imponer" el catalán

"Llevo once años denunciando la imposición lingüística en Cataluña. Nos han llamado mentirosos, locos, nos han dicho que no pasaba nada, que todo era normal, que en la escuela se estudia en español, que no pasa nada por rotular en español. Pero todo es mentira, el nacionalismo impone", ha declarado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

A su juicio, "no hay mayor impunidad del nacionalismo que prohibirle a un periodista hacer la pregunta en una lengua oficial" en Cataluña como es el castellano y que además "es la lengua mayoritaria" de los catalanes, "mal que le pese" a Budó.

"Si son capaces de hacer esto en una rueda de prensa, ¿qué no harán en un pueblecito de Girona, Tarragona o Barcelona? ¿Qué no harán en las escuelas cuando adoctrinan e imponen?", se ha preguntado.

LAS INSTITUCIONES TENDRÁN QUE ACTUAR

Según Rivera, la reacción de la portavoz de la Generalitat --que alegó que "siempre ha sido una norma" que en el turno de preguntas en castellano solo se puedan repetir otras formuladas antes en catalán-- es "indignante". "Merece que el Gobierno y el Tribunal Constitucional, las instituciones, también tengan que decir algo de esto", ha añadido.

El presidente de Ciudadanos ha advertido de que el nacionalismo "a convierte en totalitarismo" cuando se le "da aire". Por eso, considera que lo que hay que hacer es "no darles ni agua, vigilarles y obligarles a cumplir la ley". "O nos ponemos las pilas y defendemos los derechos y las libertades de los catalanes que no son separatistas, o nos pasan por encima", ha indicado.