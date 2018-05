Rivera defiende el uso de banderas en la presentación de España Ciudadana y rechaza los "complejos del pasado"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido el uso de banderas de España en el acto de presentación de la plataforma civil España Ciudadana el pasado domingo en Madrid y ha abogado por dejar atrás los "complejos del pasado" que impiden usar con "normalidad" los símbolos nacionales.

"Lo que quiero es pasar página del pasado, de los complejos del pasado; los españoles tenemos que superar esa etapa negra de España que fue la dictadura, el enfrentamiento entre españoles", ha declarado en una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press.

Según ha señalado, los presidentes de Francia y Canadá, Emmanuel Macron y Justin Trudeau, y el expresidente de Estados Unidos Barack Obama han exhibido gran cantidad de banderas nacionales en actos políticos --como hizo Cs el domingo-- y "no se ha escuchado a nadie decir que son nacionalistas".

En cambio, "en algún lugar de España, por poner la bandera de tu país en el balcón te queman tu casa, te critican o te hacen un escrache", y "por defender que eres español hay gente que ha tenido que ir escoltada", ha apuntado. "Yo no voy a pedir perdón nunca más por ser español en Cataluña, en Madrid, ni en ningún lugar", ha añadido.

Respecto a las críticas a la escenografía del acto de España Ciudadana, Rivera ha dicho comprender que "haya gente a la que le dé complejo o vergüenza o que no se sienta partícipe de un proyecto de país" y por eso prefiera no usar la bandera.

Eso lo ve legítimo, pero lamenta "las críticas a algo que es de todos, que nos une y que está en la Constitución", y además considera que las banderas son también "símbolos de derechos civiles" y que dentro de ellas están incluidas, por ejemplo, la sanidad y la educación públicas.

PATRIOTISMO CIVIL

Asimismo, el líder de la formación naranja ha aclarado que lo que reivindica su partido no es el nacionalismo español, sino el "patriotismo civil", que supone "incorporar a todo el mundo a un proyecto civil", y ha apuntado que ese concepto lo han entendido exgobernantes socialistas como Alfonso Guerra o el francés Manuel Valls.

Según ha explicado, la idea es no sentirse "ni más ni menos" que otros por haber nacido en una parte de España u otra y poner en valor la diversidad territorial al mismo tiempo que la unión. A su juicio, esto se diferencia del nacionalismo del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, que significa "sentirse superior al resto".

También ha aclarado qué quería decir en su discurso del domingo cuando declaró: "Yo no veo rojos o azules, veo españoles; yo no veo gente urbanita o gente rural, yo veo españoles; yo no veo jóvenes o mayores, yo veo españoles". "Más allá de que uno sea trabajador, autónomo, empresario, pensionista o joven, todos somos iguales ante la ley, todos somos españoles, y da igual dónde hayas nacido", ha indicado.

CREE QUE EL PNV APOYARÁ LOS PRESUPUESTOS

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha dicho que espera que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 salgan adelante y que el PNV finalmente los apoye, aunque habría preferido que no dependiera de los nacionalistas vascos y que el PSOE se hubiese ofrecido a abstenerse en la votación en vez de mantenerse en el "no".

"Creo que lo tienen pactado", ha afirmado sobre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV, que, según ha recordado, acordaron un Cupo vasco "insolidario" con el resto de españoles, además de pactar una serie de inversiones en infraestructuras en Euskadi.

Aunque Cs apoyará las cuentas públicas de este año porque "traen buenas noticias para el bolsillo de los españoles", Rivera ha asegurado que seguirán siendo "muy exigentes" con el Gobierno del PP para que cumpla las medidas del pacto de investidura y para que aplique la Constitución en Cataluña.

En su opinión, los españoles valoran que el partido naranja critique al "bipartidismo decadente" y a la vez "exija reformas y dé estabilidad al país", y por eso ha rechazado la opción de no aprobar los Presupuestos para intentar forzar a Rajoy a adelantar los comicios generales. "Quiero ganarle", pero "será cuando lleguen las elecciones", ha afirmado.