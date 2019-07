Rivera no prevé ir a otra ronda con Sánchez: Yo no voy a perder el tiempo

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no contempla acudir a otra ronda de contactos con el candidato socialista, Pedro Sánchez, si le cita para tratar su investidura porque, según ha dicho, no tiene nada más que hablar con él: "Yo no voy a perder el tiempo ni a hacer perder más tiempo".

Rivera, en declaraciones en el Congreso, ha dejado claro que no tiene previsto volver a mantener una reunión con Sánchez, después de que declinara acudir a Moncloa hace un par de semanas y ha insistido en que con quien tiene que negociar el secretario general socialista es con sus socios -Podemos y los nacionalistas- con quienes ya está cerrando acuerdos en muchos ayuntamientos y comunidades.

"No tengo nada más que hablar que las tres veces que he hablado con él", ha recalcado Rivera en declaraciones en el Congreso ante la posibilidad de que Sánchez vuelva a citarle puesto que se ha fijado el día 22 de julio para la primera votación de investidura con el fin de que tenga la oportunidad de hablar con los grupos.

El presidente de la formación naranja ha afirmado que el papel de Cs es ejercer la oposición porque él no tiene el mandato del rey para formar gobierno.

Lo tiene que hacer Sánchez, ha dicho al afirmar que es él el que cuenta con una mayoría posible y a los españoles no les importa "cuántas sillas" tiene el PSOE o Podemos, algo que considera una cuestión menor.

Por eso, cree que la fecha acordada para la primera votación ahonda aún más en el bloqueo institucional, que se alarga casi otro mes, y ha reprochado a Sánchez que no se haya puesto a negociar su Ejecutivo "desde el minuto uno".

También ha criticado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que esté al servicio de Sánchez y no del Parlamento por no permitir que el Gobierno se someta al control del Legislativo.

"No podemos tener un gobierno en funciones sin control y ya no se trata de una opinión, hay una sentencia del Constitucional, que lo establece.