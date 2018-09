Rivera rechaza el referéndum sobre los toros que propone Iglesias: "El mejor referéndum es si decides ir o no"

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Rivera se ha mostrado en contra de "cerrar plazas (de toros) por decreto" y ha dicho que lo mejor es que "la ciudadanía decida si va o no a un espectáculo" que, además "está regulado, paga impuestos y crea empleo".

A su juicio, entre los votantes de cada uno de los partidos hay opiniones de todo tipo sobre los toros, a favor y en contra, pero cree que con el tiempo "seguramente cada vez menos gente joven ira a verlos".

"Yo no soy taurino, lo reconozco, no soy protaurino, pero no soy prohibicionista, creo que la sociedad decide en cada momento. A mi abuelo le gustan los toros, a mi padre poco y a mí nada, cada uno en su familia evoluciona", ha manifestado antes de reclamar "un poquito de respeto y de libertad".

El presidente de Ciudadanos, que ha dicho no ser partidario de subvencionar la tauromaquia con dinero público, ha señalado que si el día de mañana esta actividad "desaparece porque la sociedad dice basta, entonces estará bien".