Rivera replica a quienes le dicen que "no se puede" y anima a votar con ilusión y no con resignación

"Llevo más de una década escuchando a mucha gente decirme 'Albert, es muy difícil, no se puede'. Pero siempre me he dedicado a luchar por el sueño de la España en la que creo", dice Rivera en este nuevo spot para las elecciones generales del domingo, donde se le ve saludando a simpatizantes de Cs en la calle y en mítines.

"Un país donde puedas estudiar, tener un trabajo digno o emprender un negocio, donde puedas formar una familia si así lo deseas y donde puedas tener una jubilación tranquila", explica el líder de la formación naranja.

A los que hacen un pronóstico negativo del resultado de Ciudadanos en las urnas, Rivera les dice que "sí se puede, claro que se puede". "Podemos poner España en marcha con nuestro voto. Si eres liberal, vota liberal; si eres de centro, vota centro; si eres valiente, vota valiente", subraya.

"No votes con miedo, no votes con odio ni con resignacion. Vota con ilusión, a quien más te guste, con la cabeza y con el corazón. Vota lo que sientes, vota lo que eres", propone el presidente de Cs.