Rivera responde a Narbona que el PSOE no le merece "ningún respeto"

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha contestado a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que "no le merece ningún respeto" un partido que ha sido capaz de negociar con los que quieren "romper" España, y ha asegurado que han sido los socialistas, y no él, quienes han roto con el constitucionalismo.

Rivera, en una entrevista en la Cope, ha hablado así de la carta que Narbona le ha enviado reprochándole que dé prioridad a pactar con Vox y critica que haya abandonado la senda del entendimiento, después de que Cs haya rechazado cualquier pacto postelectoral con el PSOE o Pedro Sánchez.

No ha contestado claramente si ese veto al PSOE es o no reversible, pero sí ha insistido en que Pedro Sánchez ha roto el diálogo con el constitucionalismo al aceptar negociar los 21 puntos del documento del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Si él hubiera sido el presidente del Gobierno, ha señalado, hubiera advertido a Torra que si no retiraba ese documento le enviaría un requerimiento.

"Yo me metí en política hace una década para defender la Constitución y que no hubiera presidentes como Sánchez", ha dicho al reafirmarse en que Cs no pactará con el PSOE.

Enlazando con Cataluña, ha asegurado que si él es presidente del Gobierno iniciará los trámites para aplicar el 155, pero no se ha mostrado partidario de formalizar una candidatura conjunta en el Senado con el PP para asegurar esa mayoría necesaria que se requiere para poner en marcha esta medida especial.

Y no lo es, ha explicado, porque habría muchos votantes de Cs que no apoyarían una lista con el PP y viceversa, pero los electores -ha recalcado- tienen que tener claro que si hay un escaño más para hacerlo, activarán el 155.

De refilón ha hablado de la candidatura de Silvia Clemente, que abandonó el PP esta semana, a la Junta de Castilla y León, una candidatura que ha respaldo la Ejecutiva pero que ha generado malestar entre algunos dirigentes.

No ha entrado en la polémica y se ha limitado a poner en valor la transversalidad de Cs sumando independientes, entre ellos también Joan Mesquida, ha mencionado, que rompió el carné socialista y va a ser candidato de Cs en Baleares.

Otra de las preguntas que le han planteado ha sido indirectamente sobre su supuesta relación con la cantante Maúu, a lo que Rivera ha respondido que lleva más de diez años trabajando por el país y no va a perder "ni un segundo" en comentar su vida privada. "No lo hago de los demás como para hacerlo de la mía", ha señalado.