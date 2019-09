Rivera responde a Sánchez que pueden verse mañana mismo para aplicar el 155

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha respondido a Pedro Sánchez que si quiere hablar con él, como le ha dicho, mañana mismo pueden reunirse para ver cómo se aplica el 155 en Cataluña frente al "desacato y la desobediencia" del Govern: "¿No quiere diálogo para aplicar la Constitución? yo le tiendo la mano".

"A usted le parecer una broma, se ríe del 155, pero a mi no me hace ni puñetera gracia que se rían de lo que ha pasado en mi tierra", ha replicado Rivera al presidente del Gobierno en funciones en relación a su oferta de hablar con el líder de la formación naranja.

Ha cargado también contra Sánchez por vincular, según Rivera, el pago de los anticipos a cuenta a las comunidades autónomas con el apoyo a su investidura, acusándole de "faltar el respeto a los españoles" que están esperando los servicios de sanidad o educación.

"Manos arriba porque si no no cobrarán. Es usted un peligro, ¡cómo quiere que le apoyemos!", ha exclamado Rivera que ha insistido en reprochar al presidente que no haya sido capaz de sacar adelante la investidura con sus socios y que su intención es volver a las urnas.

De hecho, ha señalado que cuando Sánchez ha dicho en el pleno que no quería repetir las elecciones "se ha reído toda la Cámara".