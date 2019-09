Rivera dice que se ha cesado al secretario de Organización de Cs Euskadi porque "alguien quería irse a otro partido"

"No hay ninguna destitución por ningún otro motivo. En este caso, alguien quería irse a otro partido político y, evidentemente, si eres militante de Cs, no puedes ser militante de otro partido", ha declarado durante una visita al distrito madrileño de Puente de Vallecas. Aunque Rivera no lo ha mencionado expresamente, con "otro partido" se refería al PP.

Según fuentes de la formación naranja, Gómez Calvo fue cesado este miércoles después de que a la Secretaría de Organización nacional le llegasen informaciones de que este cargo estaba contactando con militantes de Cs e intentando "captarlos" para que se afiliasen al PP.

Tras conocer esto, se le comunica por e-mail su destitución, que se justifica por la "pérdida de confianza", y después el secretario de Organización, Fran Hervías, habla por teléfono con él.

Según las fuentes, Gómez Calvo negó haber intentado el trasvase de afiliados y dijo que le gustaría que Cs y el PP concurrieran juntos a las próximas elecciones generales en Euskadi. Pero esta opción ha sido rechazada en numerosas ocasiones por la dirección nacional del partido, tanto en las provincias vascas como en España en general.

RECHAZA COALICIONES ELECTORALES CON EL PP

El propio Rivera ha vuelto a descartarlo este jueves, reiterando que la "suma ganadora" no es hacer una coalición electoral con el PP, sino "sumar escaños y votos" tras los comicios para formar gobiernos de coalición.

En este sentido, ha puesto como ejemplo los casos de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Madrid y otros gobiernos compartidos por los dos partidos. "Así que la suma ya existe, ya funciona", ha añadido.

El presidente de Cs cree que la insistencia del PP en tener candidaturas conjuntas se debe a que la formación liderada por Pablo Casado tiene "problemas internos" y problemas con su marca. Por su parte, considera que "hay que sumar para ganar, no sumar para perder".