Rivera dice a los socialistas que la solución no es exigir la dimisión de Torra, sino cesarlo mediante el 155

"La mejor manera de asegurarse de que Torra se vaya es utilizando el artículo 155 y cesándole", ha afirmado Rivera, que ha subrayado que el único que puede tomar la iniciativa en esto es el jefe del Ejecutivo. Así que "menos hablar de dimisiones y más cesar a Torra", ha dicho en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.

El líder de la formación naranja considera que el PSC "se está equivocando otra vez haciendo equidistancia entre demócratas y violentos". "No se puede estar en medio siempre", ha subrayado, instando a los socialistas a "defender la Constitución" junto al PP y Cs y a apoyar a los catalanes que sufren las consecuencias de las protestas contra la sentencia judicial del proceso independentista.

Además, ha lamentado que los diputados socialistas no votaran a favor de la moción de censura que Ciudadanos presentó contra Torra a principios de octubre. En su opinión, esta no era una iniciativa estéril aunque no tuviese opciones de prosperar, ni siquiera con los votos del PSC y Catalunya En Comú Podem.

"A mí me parece que censurar a un señor que llama a la violencia no es un brindis al sol, es una acción política de primer nivel donde todos tenemos que estar juntos", ha afirmado.

ACTUAR PARA "EVITAR DELITOS"

Respecto al 155, una medida que Rivera solicitó a Sánchez cuando se reunió con él este miércoles en el Palacio de la Moncloa, ha señalado que no se puede permitir que la máxima autoridad del Estado en Cataluña esté "atacando al Estado y cortando carreteras" junto a los manifestantes.

"Cuando un presidente autonómico incumple los mandatos constitucionales e incluso alienta a la violencia, como está haciendo Torra, pues se le destituye", ha insistido.

Además, ha señalado que los españoles ya han "vivido esta película", en 2017, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy tardó "dos meses en activar el 155" y mientras tanto en Cataluña se celebró un referéndum ilegal y se declaró la independencia. Ahora, el presidente catalán "está llamando otra vez a un referéndum de independencia ilegal y a la República", ha señalado.

Según el líder de Ciudadanos, ahora es necesario actuar para "evitar delitos", y ha rechazado el argumento del Gobierno de que no se dan las condiciones legales para recurrir a esa medida constitucional. "Es equivocado pensar que Torra simplemente está en una fantasía, porque esa fantasía es el infierno de millones de españoles cada día", ha afirmado.

EL GOBIERNO ESTÁ "PARALIZADO"

Rivera cree que el Gobierno de Pedro Sánchez está "paralizado", y por eso lo ha instado a actuar y a tomar decisiones, para lo cual le ha recordado que tendrá el apoyo de Cs y el PP.

Respecto al acto convocado por su partido para el próximo domingo en Barcelona, ha explicado que lo que quieren reivindicar es que "las calles no pueden ser solo de los violentos" y que todos los catalanes pueden manifestarse, no únicamente los independentistas.

"Hay mucha gente en Cataluña que, más allá del partido al que vote, quiere salir a la calle y decir 'basta ya, convivencia y justicia'", ha dicho en referencia al lema de esta concentración. Asimismo, ha avanzado que habrá representantes de Cs en la manifestación organizada por Societat Civil Catalana para el 27 de octubre en Barcelona.