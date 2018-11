Rivera ve una "vergüenza" que PSOE y PP pacten informe sobre cajas de ahorros

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha considerado hoy una "vergüenza" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, se llamen "por detrás" para "pactar" quitar del informe final de la comisión del Congreso sobre cajas de ahorro la parte que evidencia su "saqueo".

Durante un acto electoral en Jaén de cara a los comicios andaluces del próximo domingo, Rivera ha argumentado que PSOE y PP "saquearon" las cajas de ahorros y sus políticos "las hundieron" y ha recordado que "el rescate que siempre negaron Zapatero y Rajoy costara a los españoles 60.000 millones de euros".

Ha indicado que, tras el cierre hoy de la comisión de investigación sobre las cajas de ahorros en el Congreso, es "obvio" que han saqueado las cajas y ha citado casos como el de Bankia o Caixa Cataluña para concluir: "No queda prácticamente una caja de ahorros en España después del saqueo de los políticos".

"Hemos estado trabajando en una comisión de investigación con pruebas fehacientes del saqueo y cuando llega el informe final se llaman Sánchez y Casado y lo quitan del informe, como si no hubiera pasado nada", ha lamentado Rivera, que ha acusado a ambos líderes de hacerlo "con todo el descaro": "El dúo Pimpinela vuelve a actuar", ha concluido.

El presidente de Ciudadanos ha criticado también a Podemos por decir que hay que hacer públicas las cajas que quedan y ha ironizado: "Sí, claro, para poner a Echenique al frente de Bankia, lo que nos faltaba".

"No queremos más Rodrigos Rato, Narcís Serra, no queremos a Echenique gestionando Bankia, queremos que lo hagan profesionales y, por favor, que no nos cueste un duro", ha reclamado.