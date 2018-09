Rivera:Sánchez no ha rebatido las dudas de su tesis y habrá más informaciones

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido hoy de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha rebatido las "dudas razonables" que hay en torno a su tesis doctoral y ha asegurado que le consta que habrá más informaciones periodísticas que aportarán nuevos datos.

En Onda Cero, Rivera ha insistido en pedir la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso, porque no se trata de un asunto personal, sino público dado que es una institución del Estado.

"Lo más sano en democracia es que se controle un asunto que sí es público (...) No es una cuestión de intimidad, lo mejor es que comparezca", ha dicho Rivera, para quien se mantienen las dudas respecto a la autoría, el "posible plagio" y los vínculos con el tribunal.

El presidente de Cs ha señalado que "esto se parece mucho a lo que pasó con Cifuentes" que "empezó acusando a todos" y "fue al pleno y luego se mostró que había mentido".

Ha pedido al jefe del Ejecutivo que no se "enroque" y deje de "amenazar" a los medios de comunicación y a la oposición" y le ha instado a aceptar la petición de comparecencia que han formulado PP y Cs y a que "no se ampare en Torra e Iglesias" para no comparecer.

Rivera ha confirmado durante la entrevista su "pésima relación" con Sánchez debido a su decisión de pactar con quienes quieren "liquidar" España y romper con los constitucionalistas para irse con el populismo y el independentismo.

"La diferencia no es tanto con el PSOE, sino con el 'sanchismo'", ha recalcado el líder de Cs, para quien "la batuta de los presupuestos no la puede llevar Iglesias y la batuta de la política de Estado no la pueda llevar Torra".