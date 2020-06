Robles: España seguirá en Irak y Afganistán hasta que la OTAN lo decida

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que España seguirá participando en las misiones de Afganistán e Irak hasta que la OTAN lo decida, en el primer país manteniendo los alrededor de 70 militares desplegados y en el segundo readecuando el contingente español.

Robles ha dado cuenta este lunes de las misiones de las fuerzas armadas en 2019 en la Comisión de Defensa del Congreso y ha indicado que el Gobierno no prevé suprimir ninguna de ellas, aunque sí "irlas adecuando".

En total, contando las rotaciones de tropas, ha explicado que en 2019 se desplegaron alrededor de 11.000 efectivos en las diferentes misiones de España bajo el paraguas de la OTAN (2.769 militares, de los cuales 1.920 estuvieron en Irak), de la UE (2.539), de la ONU (2.050), en misiones de compromisos bilaterales (790) y de seguridad cooperativa (510).

Actualmente, ha añadido, hay 2.096 militares destinados en las diferentes misiones, una cifra que llegó al pico de 2.800 el año pasado.

En el caso de las misiones de la OTAN, la ministra ha indicado que España continuará en la de lucha contra el Dáesh de Irak hasta que la Alianza Atlántica lo diga, bajo la premisa de "in together, out together" ("entramos juntos y salimos juntos").

Se trata de la Operación Inherent Resolve (Resolución Inherente), en la que actualmente España tiene 155 militares en la base Gran Capitán de Besmayah, cercana a Bagdad, donde desde 2014 el Ejército español lleva a cabo actividades de entrenamiento de fuerzas de seguridad iraquíes, frente a los alrededor de 350 que había a principios de este año.

Respecto a esta operación, Robles ha dicho que se va a proceder a "readecuar el contingente" de Besmayah y que, aunque se ha disminuido y ahora hay 265 en comparación con los alrededor de 550 de hace unos meses, las tropas españolas seguirán en Irak con unidades de helicópteros y con soldados de Operaciones Especiales.

En cuanto a Afganistán, Robles ha indicado que España también seguirá en la Operación Resolute Support (Apoyo Decidido) de entrenamiento de las fuerzas afganas hasta que la OTAN lo decida, aunque ha confiado en que las conversaciones de paz del gobierno del país asiático con los talibanes den buen resultado.

El contingente español allí es ahora de 36 militares frente a los 68 de antes de la pandemia, ya que se tuvo que repatriar a una treintena por el coronavirus, pero la ministra ha indicado que probablemente se volverán a enviar militares hasta llegar a la primera cifra.

En su comparecencia Robles ha defendido una de las misiones más controvertidas de la OTAN, la que desarrolla España en la ciudad turca de Adana con una batería de misiles Patriot para defender la localidad de ataques sirios.

Ha puesto en valor que en 2019 los españoles han detectado 350 misiles balísticos y protegido así la ciudad del aliado de la OTAN, una población que "puede ser el pim pam pum de algo que los niños de aquella localidad no entienden". "Me parece que, mientras las fuerzas armadas puedan proteger a una población civil, es importante hacerlo", ha añadido.

En el marco de la Unión Europea, la ministra se ha lamentado por el fin el 31 de marzo de la operación Sophia de lucha contra las mafias de tráfico de armas y migrantes en el Mediterráneo, que quedó reducida en 2019 a una operación únicamente aérea con la retirada de los buques militares que rescataban migrantes.

"Pese a que España quería que continuara, no ha sido posible", ha dicho la ministra, para destacar que ha posibilitado el rescate de 45.000 migrantes de las aguas del Mediterráneo, muchos por parte de buques de la Armada española.

En el marco de la ONU, España tiene ahora desplegados 610 militares en Líbano, un contingente que tenía que haber regresado durante la pandemia pero cuya vuelta se ha retrasado al 15 de junio. Y otros 7 en Colombia en la misión de apoyo al proceso de paz con las FARC, que seguirán allí hasta septiembre a petición del gobierno colombiano.

"Durante 2019 las fuerzas aéreas han cumplido con creces su objetivo", ha dicho Robles sobre los 11.000 militares que participaron en misiones en el año en que estas operaciones cumplieron 30 años.

Y lo hicieron, ha destacado, "en territorios muy complicados, con escenarios bélicos, de violencia" y terroristas, y allá "donde el hambre y la devastación están causando estragos".

Aparte de a las familias de los 186 fallecidos en esas misiones a lo largo de tres décadas, la ministra ha hecho un "reconocimiento especial a las personas que resultaron heridas en alguna de estas actuaciones" y ha pedido "disculpas" a los que "han sido en ocasiones olvidados".

"Estamos tratando (...) de compensar esas situaciones en las que han podido encontrarse", ha dicho sobre estos heridos.