Robles asegura que el Gobierno también puede aprender de quienes expresan su "descontento" con caceroladas

Así lo ha indicado Robles en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, en las que ha confesado que pudo escuchar desde su domicilio la ruidosa protesta que se convocó este sábado a las siete de la tarde.

La ministra ha subrayado que ella siempre es "muy respetuosa con la opinión" de la ciudadanía. "Habrá que escuchar a los ciudadanos", ha reconocido, subrayando, no obstante, que pese a ese sector crítico hay otra parte de la sociedad que "anima" al Gobierno.

"Es verdad que hay un descontento, pero también hay otra gente que apoya. Vamos a intentar ir mejorando cada día", ha dicho, recalcando que, en cualquier caso, la lucha contra la pandemia "no es un tema político", sino que hay que "vencer al virus todo el mundo". "Aquí no sobra nadie, de los que nos critican también podemos aprender", ha añadido Robles.

En este contexto, la titular de Defensa ha asumido que ha podido haber "errores" en la gestión del Ejecutivo y que, visto con perspectiva, hubiera sido mejor que determinadas medidas se tomaran antes. Eso sí, ha reiterado que el Gobierno ha actuado en todo momento aplicando el criterio de los expertos con los que trabaja y ha actuado "de buena fe".

Por otra parte, preguntada por la decisión del Gobierno de retirar a los mandos del Ejército, la Policía y la Guardia Civil de las ruedas de prensa diarias sobre la evolución de la pandemia y la aplicación del estado de alarma, la ministra la ha desvinculado totalmente de la polémica generada por las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Benemérita, José Manuel Santiago, sobre la investigación de mensajes contrarios a la gestión gubernamental.

SANTIAGO COMPARECIÓ UNA SEMANA MÁS DE LO PREVISTO

Robres ha señalado que antes de que Santiago realizara esa afirmación ya se había valorado la posibilidad de que los técnicos uniformados dejaran de participar en esas comparecencias. "La semana pasada, ya se estaba valorando la retirada y luego, para que no se atribuyera a esas declaraciones, se continuó una semana más", ha apuntado.

A su juicio, ya no es necesario que estos técnicos salgan diariamente a explicar su labor porque la ciudadanía ya la conoce perfectamente, mientras que al inicio del estado de alarma no era así y, además, se decidió actuar con la máxima transparencia. En cualquier caso, no ha descartado que alguno de los uniformados puedan volver a comparecer ante los medios "si alguna vez es necesario" que realicen alguna "precisión técnica".