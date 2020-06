Robles insta a Iglesias y Ayuso a dejar de echarse "los muertos" de las residencias: "Son personas y familias"

"No lo puedo compartir", ha reconocido Robles en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, tras ser preguntada por el cruce de reproches a cuenta de los fallecidos en las residencias de ancianos entre ambos dirigentes. "Ha pasado una cosa muy seria: vamos a aprender de lo ocurrido", ha apuntado.

En este sentido, Robles ha asegurado que la sociedad tiene que hacer "una reflexión de lo que ha pasado" en los centros. "Nos lo debemos a nosotros mismos. En las residencias está el pasado y el futuro, porque allí hay muchísima sabiduría. La Fiscalía está actuando, pero donde no me van a encontrar es echándome a los muertos", ha insistido.

Así, la titular de Defensa ha afirmado que ésta es "una responsabilidad de todos, no de unos ni de otros". "Cuando una sociedad se da cuenta de esto tiene que reflexionar y hacer una apuesta de futuro", ha opinado, para después señalar que "la mejor manera de ver soluciones" no es poniéndose "de perfil".

A su juicio, la "gran experiencia" que los dirigentes deberían haber sacado tras la pandemia del coronavirus es que se debe dejar "la crispación a un lado" para ir a "trabajar todos unidos". "Una cosa es la crítica política, pero hay cosas en esa crítica que no comparto. Me quedo con el llamamiento a la unidad del presidente del Gobierno", ha zanjado.

EN POLÍTICA "NO VALE TODO": EL GOBIERNO SIEMPRE BUSCÓ "SALVAR VIDAS"

Por otro lado, Robles se ha referido a la manifestación del 8 de marzo tras ser preguntada sobre la declaración del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al permitir la concentración.

"Yo no suelo ir (a las manifestaciones), creo profundamente en la causa del feminismo y que se puede defender de muchas maneras, pero en un momento en este país que pueda haber esta crispación cuando lo que todos tenemos que hacer es estar unidos y trabajando con la mayor concordia posible", ha indicado.

En esta línea, la ministra ha apostado por la "política con mayúsculas", esa que "trata de aprender de los errores" que se han cometido y que busca "mirar al futuro". Por eso, ha lamentado que la gente que ha hablado mal de la concentración por el Día de la Mujer nunca haya dicho "nada en positivo" de la acción del Gobierno.

Así, Robles ha asegurado que siempre se puede decir que se podría haber hecho mucho más de lo que se hizo, pero ha defendido que el Ejecutivo actuó con la realidad de aquel momento, y no con la "realidad científica actual", 3 meses después.

"Creo que una vez que ha pasado todo el mundo sabe y todo el mundo opina. La única voluntad del gobierno ha sido siempre salvar vidas. Me duele cuando alguien pone en duda que por parte del Gobierno quisiera o hubiera negligencia en orden a no salvar vidas. En política no vale todo, la crítica es muy sana pero hay cosas que no se deberían utilizar", ha remachado.