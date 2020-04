Robles y Marlaska defienden a Iglesias y recuerdan que el Consejo General del Poder Judicial lleva dos años prorrogado

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han defendido este lunes al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias de las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por decir en un tuit que le invadía "una enorme sensación de injusticia" tras conocerse la condena a la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra.

"La crítica a las resoluciones judiciales en democracia es sana, porque además pueden ser objeto de recurso", ha dicho Robles en la comisión de Defensa del Congreso a preguntas del portavoz del PP Gutiérrez Díaz de Otazu, aludiendo a su condición de magistrada, donde ha recordado que la sentencia a la diputada autonómica por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta contra un desahucio se puede recurrir.

Aunque ha puesto en duda que su comparecencia en esa comisión fuera el foro adecuado para responder sobre este asunto, la titular de Defensa ha señalado "con toda contundencia" que "el Poder Judicial está formado por hombres y mujeres independientes que aplican la ley y merecen el máximo respeto". No obstante, Robles ha recordado que eso "no es incompatible con que se puedan criticar las resoluciones judiciales, porque en muchísimos casos los tribunales superiores anulan y revocan decisiones de tribunales inferiores y no ocurre nada".

"Tiene que quedar claro que tenemos un Poder Judicial independiente", ha insistido Robles antes de recordar que "el CGPJ es un órgano político, que lleva casi dos años en prórroga". "Su partido alardeaba públicamente de que no iba a contribuir a su renovación", ha dicho la titular de Defensa. El principal órgano de gobierno del Poder Judicial, que mostró el jueves pasado un comunicado en el que mostraba su "profundo malestar" y su "absoluto y rotundo rechazo" a las palabras de Iglesias, lleva en funciones desde hace más de un año.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que durante una rueda de prensa en Moncloa ha sido preguntado por las declaraciones de Iglesias tras la condena a Isa Serra, ha asegurado que "en las manifestaciones de un poder del estado sobre otro poder del estado caben mil interpretaciones", y que a su juicio "lo importante es el respeto entre los poderes del Estado". En el caso de las afirmaciones del vicepresidente segundo, en opinión de Marlaska –que es juez de carrera y que dado su nombramiento como ministro se encuentra en servicios especiales–, "no hubo ninguna posibilidad de entender que la independencia del poder judicial no estaba siendo respetada".

Para el titular de Interior, las declaraciones de Iglesias se enmarcan "dentro de la posibilidad de la crítica a una resolución judicial". A su juicio, la vulneración de la independencia judicial "exige un plus", como "provocar una resolución distinta a aquella que se ha dictado o provocar una resolución cuando todavía no se ha dictado".

"Cada uno podemos expresarnos de una forma o de otra. Quizá yo no me hubiera expresado en la forma en la que se expresó el vicepresidente", ha admitido Marlaska a continuación. En todo caso, ha remarcado que "las expresiones" de Iglesias "en modo alguno implicaron la posibilidad de vulnerar la independencia judicial", dado que "entraron dentro de la libertad de expresión".