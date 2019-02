Robles afea a PP y Cs su campaña de crispación y defiende que en política "hay que hablar con todos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que en política "hay que hablar con todos" ya que entiende que el diálogo tiene valor en sí mismo y ha criticado a PP y Ciudadanos por, a su juicio, hacer una campaña de crispación y emplear una "catarata de insultos" contra Pedro Sánchez.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, la titular de Defensa ha señalado que el diálogo debe ser un "valor en sí mismo" y que Sánchez está dispuesto a hablar con todos después de las elecciones del 28 de abril. "El diálogo no significa ceder, sino hablar, siempre dentro de un límite", ha subrayado Robles, sobre la posibilidad de sentarse a negociar una investidura con ERC y PDeCAT.

"Si me preguntan por una política de diálogo en el marco de la Constitución y una política de crispación y confrontación, me quedo con la primera", ha asegurado Robles, criticando que dirigentes de PP y Ciudadanos "lleven meses" instalados en "el insulto y la descalificación".

"Francamente no me gusta, yo no quiero esto para España", ha añadido, criticando que fuerzas políticas estén intentando "capitalizar" la bandera española, en referencia a la manifestación organizada por PP, Ciudadanos y Vox en la plaza de Colón, a los que achaca hacer declaraciones "excluyentes".

PIDE HACER POLÍTICA DE ESTADO

"España no es patrimonio de unos, es de todos. Estas grandes manifestaciones excluyentes no tienen cabida en la democracia", ha afeado. En este sentido, les recuerda a 'populares' y 'naranjas' que el PSOE apoyó al Gobierno de Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155 en Cataluña en 2017 en medio de la escalada independentista, y, por ello, reclama que hagan política de Estado.

"Cuando hay una parte del territorio en el que hay esa confrontación, todos deberíamos hacer un esfuerzo. Sin embargo, en vez de hacer eso, lo que se utiliza es esa crispación", ha lamentado.

Critica que Pablo Casado hable de aplicar un 155 "perpetuo" en Cataluña y le ha cuestionado qué significa esa medida, apuntando a que no está recogido este supuesto en la Constitución. "Usar la situación de Cataluña en clave puramente electoral me parece, por lo menos, de poco rigor", ha espetado.

En cuanto a las formaciones independentista y la experiencia de diálogo mantenida con el Gobierno los últimos meses, ha lamentado que los partidos catalanes no tienen liderazgo y se encuentra divididos. "No saben que modelo quieren y veo que el Gobierno de Cataluña no gobierna y el Parlament no se reúne", ha criticado.

Robles afea a ERC y PDeCAT haber "puesto por delante" unas exigencias "que saben que no son posibles". "Lo hacen dividiendo y confrontando. Cataluña no es solo de los independentistas, es de todos", ha señalado.

NO CONFIRMA SI IRÁ EN LAS LISTAS

Preguntada por la confección de las listas socialistas de cara a los comicios del 28 de abril y si va a repetir como número 'dos' en la lista de Madrid, Robles no ha querido confirmar este punto.

"No lo sé donde voy a repetir o no voy a repetir. Me incorporé a este proyecto hace tres años, sigo creyendo y estoy comprometida y a partir de ahí voy a trabajar donde tenga que trabajar", ha alegado.

Ha defendido que el proyecto de Sánchez es "de cambio social" y de estar con los que "plantean hacer política". Asegurando que el Gobierno tiene que seguir intentando llevar adelante medidas como la derogación de la Ley Mordaza o luchar para combatir la pobreza infantil.