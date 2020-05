Robles: El estado de alarma es la única forma de regular el confinamiento

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles que el estado de alarma es "el único instrumento constitucionalmente válido para recordar a los ciudadanos que tienen que tener mucha precaución" y pide al PP "que no haga ruido".

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Robles ha respondido así al diputado del PP Carlos Hugo Fernández-Roca que le ha preguntado las razones por las que el Gobierno mantiene "un estado de excepción encubierto" en vez de regular la desescalada por medio de la la Ley de Seguridad Nacional.

Para Robles, la "única manera" de luchar contra el coronavirus es el estado de alarma, que figura en la Constitución, respeta los derechos de los ciudadanos y su aplicación ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados.

Por eso, ha subrayado que éste es "el único instrumento constitucionalmente válido para recordar a los ciudadanos que tienen que tener mucha precaución, que han hecho un gran trabajo estando en sus casas, pero que el virus está ahí, que las desescalada no es fácil ni sencilla".

La ministra ha concluido aconsejando al PP que "arrime el hombro, que no hagan ruido" no vaya a ser que "les digan que cuando el diablo no sabe qué hacer, con el rabo mata moscas".