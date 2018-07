Robles asegura que "cualquier decisión de trasladar presos tendrá control judicial" y "no será contraprestación a ETA"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este lunes que "cualquier decisión que se tome desde el punto de vista administrativo de traslado de presos por razones humanitarias o por razones de estricta aplicación de la ley, van a tener control judicial", por lo que será un magistrado quien decida "si las medidas son o no procedentes" y no será en ningún caso una "contraprestación a ETA" En una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, Robles mandaba este mensaje a las personas "críticas" con la apertura del Gobierno a acercar al País Vasco a presos de la banda terrorista ETA, que según ha destacado Robles, "ha sido derrotada por la sociedad española y no puede reivindicar nada ni pedir nada", cosa que "tiene que quedar muy clara".