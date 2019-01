Robles cuestiona a expresidentes que defienden la Constitución que criticaban

La ministra de Defensa, Margarita Robles, cuestiona a aquellos "expresidentes del Gobierno" que ahora defienden la Constitución pero que en 1977 y 78 escribían en contra", y pide a todos "trabajar más por España y por la Constitución y hacer política de Estado en esta materia".

La ministra se ha expresado así al ser preguntada en un desayuno informativo si cree que las Fuerzas Armadas deberían defender la unidad de España ante los ataques de los independentistas catalanes.

"No veo que la unidad de España esté en peligro", ha respondido Robles, para quien el que "en Cataluña haya quien defienda la independencia no representa para nada la totalidad de la sociedad".

Según la ministra, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido "siempre claro" en esta materia como demuestra el que apoyara la aplicación del artículo 155 "cuando la situación era completamente diferente".

Pero desde entonces, ha argumentado, los partidos políticos que no aceptaron la moción de censura "se han dedicado a hacer política partidista en todo momento y no de Estado" y se dedican a sembrar dudas sobre la estrategia del Gobierno de "buscar escenarios de diálogo para tratar de resolver problemas".

"Si algo que hemos dicho hasta la saciedad" es la importancia de la defensa de la Constitución y sus valores "no está ni en riesgo, ni duda", ha subrayado Robles, quien ha considerado que "la critica política es sana y buena", pero lo que no es correcto es pretender hacer ver "que el Gobierno hace lo que no hace".

Es entonces cuando ha cuestionado la actitud de "algunos ex presidentes del Gobierno" para apuntar que "deberíamos todos trabajar más por España y por la Constitución y hacer políticas estado en esta materia".

En el foro, convocado bajo el título " La modernización de las Fuerzas Armadas", Robles ha destacado la apuesta realizada por el Gobierno al aprobar un aumento del techo de gasto hasta los 12.000 millones de euros, lo que permitirá hacer realidad proyectos como el del submarino S-80, los vehículos 8x8, las fragatas 110 o la modernización de los helicópteros Chinook.

Todos estos proyectos repercutirán en beneficio de la industria armamentística española, impulsarán la investigación, el I+D+I y la tecnología y crearán miles de puestos de trabajo por todo el país, ha señalado.

A ello se suma la voluntad de España de impulsar y liderar la iniciativa europea para el establecimiento de unas capacidades de defensa europeas y su disposición a seguir colaborando estrechamente en el éxito de las misiones tanto de la OTAN como de la ONU.