Robles defiende a magistrados del Supremo que juzgarán a los líderes del procés: "Son expertos y nadie va a influirles"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este lunes a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgarán a los líderes independentistas por el procés, recalcando que los magistrados son "expertos" que no se dejarán influir. Ha señalado que hasta que no se abra juicio oral no se pueden hacer "elucubraciones" sobre la acusación de rebelión contra los dirigentes catalanes.