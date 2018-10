Robles dice que no se sintió desautorizada por Sánchez por la venta de bombas a Arabia Saudí

"En ningún momento me he sentido desautorizada, me siento profundamente orgullosa de pertenecer al Gobierno de Sánchez. Todo el mundo sabe cuál fue mi posición pero se tomó una decisión", ha señalado Robles en una entrevista en 'La Sexta Noche', en la que ha incidido en que la venta de bombas a Arabia Saudí es un tema "que no es fácil" y un "debate complicado".

En este sentido, ha criticado al PP por no haber dado "ningún tipo de explicaciones" cuando hubo cambio de gobierno. "El PP tiene la obligación de explicar con transparencia porqué se realizó ese contrato y qué había en ese contrato. De repente aparecieron unas bombas que iban a Arabia Saudí", ha precisado.

Además, Robles ha añadido que en el contrato "no hay ninguna vinculación entre la venta de armas y las corbetas de Navantia" y ha recodado que Pedro Sánchez dijo "claramente que este Gobierno no tiene intención de firmar contratos de armas".

"Es un contrato que debería tener alguna explicación. El PP no ha hecho un traspaso adecuado en el Ministerio de Defensa", ha manifestado Robles, al tiempo que ha destacado que van a intentar que "todas estas cuestiones se hagan con la máxima transparencia siempre".