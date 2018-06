Robles afirma que tiene sobre la mesa "para estudiarlo" el ciclo de inversiones en Defensa que aprobó Cospedal

En una entrevista en la SER recogida por Europa Press, Robles ha incidido en que "cuando se estudian las políticas de Defensa hay que ver siempre el aspecto esencial del mantenimiento de la paz y la libertad" que las Fuerzas Armadas tienen como función y "para ello, hace falta que haya medios y tecnología". "Vamos a estudiarlo y ver todas las posibilidades", ha señalado.

Preguntada por las críticas que han elevado el PP y Ciudadanos sobre el posible nombramiento del general Pedro Baños al frente de Seguridad Nacional, Robles ha explicado que no le conoce personalmente y que tal designación no se ha producido. "De momento, mi departamento no ha hecho ninguna propuesta al Consejo de Ministros", ha zanjado.

Asimismo, sobre la continuidad de Félix Sanz Roldán al frente del CNI, Robles ha señalado que cualquier decisión que se tome al respecto se adoptará "desde el estudio, la reflexión y la prudencia". Preguntada por la posibilidad de que una mujer le relevase, ha preguntado por qué no iba a poder ser así. "La cualificación profesional de las mujeres en España les permite acceder a cualquier sitio", ha comentado.

De otra parte, sobre la reforma de la Constitución que su compañera de gabinete, la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet, considera urgente, Robles ha señalado que si bien la Carta Magna "necesita ponerse al día", es "evidente que cualquier reforma constitucional exige un consensos".

Por eso, circunscribe toda iniciativa al respecto a la Comisión para el estudio del modelo territorial que trabaja en el Congreso y que a su juicio, "sería la base". En todo caso, considera que si se acude a una reforma constitucional será "para profundizar en derechos".