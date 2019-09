Robles reprocha a Rivera su hipocresía absoluta y falta de sentido de Estado

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha reprochado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, su "hipocresía absoluta" y la "falta de sentido de estado" que ha demostrado al no favorecer que Pedro Sánchez pudiera presentarse a la investidura.

Robles ha hecho estas manifestaciones en una entrevista en la Cope, donde también ha arremetido contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por su "fijación" contra todo aquel de izquierdas que pueda estar por encima de él o le haga "sombra", según ha recalcada la ministra.

La titular de Defensa ha reconocido el "hartazgo" de los ciudadanos ante la situación política, pero cree que es difícil de entender que a pesar de que la opción socialista fue la mayoritaria en las urnas el pasado 28 de abril, "no haya habido responsabilidad y sentido de estado" de otros partidos para que Sánchez pudiera gobernar.

"Pedimos una abstención técnica al PP y a Ciudadanos", pero "no solo se negaron", sino que incluso Rivera "alardeó públicamente de que no quería reunirse con Sánchez" y "tras insultar al Gobierno llamándole banda, en el último momento, cuando sabe que no hay margen de maniobra, hace una propuesta con tres puntos que el PSOE ya había aceptado", ha explicado Robles.

La ministra ha insistido en que los grandes partidos de la oposición sólo han hecho un cálculo partidista y electoral y ha subrayado las llamadas que ha hecho Sánchez para conseguir acuerdos. "Más llamadas que hizo es imposible", ha apostillado.

"Cada uno tiene que examinar su propia conciencia. Hay gente que solo se ha limitado a descalificar y otros, como Unidas Podemos, han actuado en el plano personal", ha añadido Robles en alusión a Pablo Iglesias.

Durante la entrevista, Robles se ha referido a la próxima sentencia que tendrá que dictar la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el juicio del "procés" y ha pedido que se respeten los tiempos y las decisiones de la Justicia, en las que nadie debe interferir.

Sobre el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, la ministra en funciones ha dicho que alguien en el siglo XXI hable como él de confrontación en vez de diálogo, "se descalifica por sí mismo".

Además, ha asegurado que Torra es "incapaz de gobernar Cataluña" y le ha recordado que los catalanes "quieren un marco de diálogo y de convivencia y no una confrontación propia de siglos pasados".