Robles dice que el tiempo "ha dado la razón" a retirar la fragata Méndez Núñez

La ministra española de Defensa en funciones, Margarita Robles, aseguró este jueves que "el tiempo ha dado la razón" a la decisión del Gobierno de retirar la fragata Méndez Núñez del grupo de combate encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln, dada la tensión entre Washington y Teherán.

"Creo que el tiempo ha dado la razón", comentó la ministra tras participar en la reunión de titulares de Defensa de la OTAN celebrada en Bruselas.

Robles consideró que la situación en el Golfo Pérsico es "preocupante", tras los ataques a dos cargueros de los que Estados Unidos responsabiliza a Irán, el derribo de un dron de la Armada estadounidense por parte de la Guardia Revolucionaria iraní o el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, de que había ordenado un ataque contra el país persa, si bien finalmente lo canceló.

La ministra recalcó que "nunca se va a realizar una operación que pueda tener unas connotaciones militares sin tener la aprobación del Congreso", en referencia a la decisión de que la fragata Méndez Núñez se retirara.

Explicó que en el caso de esa embarcación militar se trataba de un acuerdo "de carácter militar, de carácter técnico, que se había cumplido".

"Obviamente, no estaba previsto que la fragata Méndez Núñez fuera a introducirse en una zona como es la zona del Golfo, que como se ha visto en este momento es una zona que puede resultar conflictiva", señaló.

Reiteró que "en ningún caso en el acuerdo militar estaba previsto que la fragata Méndez Núñez se dirigiera con el grupo de combate a una zona conflictiva del Golfo".

En mayo, España ordenó la retirada temporal de la fragata española Méndez Núñez del grupo de combate encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln, coincidiendo con la escalada de tensión entre Washington y Teherán.

"La fragata está en una misión de circunnavegación y no va a entrar en ningún otro tipo de misión", especificaron entonces desde el Ministerio de Defensa.

Sobre la tensión en el Estrecho de Ormuz que une el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, Robles afirmó que en la reunión de la Alianza "todos los países" transmitieron "la importancia" de "ser muy prudente" y agregó que ésa es también la posición de España.

"Hay que contribuir a que la tensión no se incremente", comentó, y manifestó que la llamada a la prudencia, al diálogo y a que no haya una escalada se necesita para no "poner en peligro, por supuesto, el tráfico marítimo" y para evitar "atentados" contra las vidas de personas.

"La posición que ha explicado el secretario americano (de Defensa en funciones, Mark Esper,) ha sido que ellos están preocupados por la situación, pero que efectivamente optan por una llamada al diálogo y por la prudencia", transmitió Robles, quien dijo que en esa crisis "nos estamos jugando mucho".

Así, la titular española de Defensa declaró querer confiar en que la diplomacia "funcionará" en este caso.

"Desde luego, hay una situación que es preocupante, no podemos mirar para otro lado", aseguró.