Margarita Robles admite que es "difícil" verificar que las armas españolas no son utilizadas en la guerra de Yemen

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido este lunes que en un escenario de guerra como el de Yemen es "difícil" verificar si las armas españolas son usadas en el conflicto. Estas declaraciones contrastan con lo dicho por la portavoz del Gobierno tras una reunión del Consejo de Ministras, Isabel Celaá, cuando aseguró que " el Gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión y, por tanto, no se van a equivocar matando yemeníes".

Aunque Celaá no garantizaba al cien por cien que esas armas no fueran a usarse sobre la población yemení, sí precisaba que "por las características de los misiles láser no parece que vayan orientadas a ese fin".

Además, Robles ha asegurado que no se venderá material de las Fuerzas Armadas a otros países, como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la polémica generada por la entrega de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí. "No vamos a vender material que sea de las Fuerzas Armadas. No es procedente", ha asegurado Robles en una entrevista en RNE. Aunque la titular de Defensa ha admitido que otro asunto distinto son los contratos de la industria armamentística española pero, en todo caso, ha recalcado que esos acuerdos de Defensa no pueden estar vinculados a la construcción de corbetas en astilleros españoles.

"Habría que explicar si hubo vinculación con la corbetas, algo que no tiene razón de ser porque son cosas distintas. Si hubo subordinación habría que explicarlo", ha subrayado, responsabilizando a los exministros de Defensa del PP Pedro Morenés y Dolores de Cospedal de la situación. "Estaría bien que Morenés explicara el contrato y sus cláusulas", ha señalado, recalcando que la entrega de las bombas se hizo en virtud de un contrato firmado en 2015 por Ejecutivo del PP.

A su juicio, la entrega de las 400 bombas y los contratos de Navantia no pueden estar ligados y asegura que es una cuestión de "primero de Derecho". En todo caso, ha explicado que el Gobierno intentará que los acuerdos militares de la industria privada se hagan con "transparencia".

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez compareció el pasado miércoles ante el Congreso para dar explicaciones sobre la decisión de mantener la venta de armas a Arabia Saudí, después de que la ministra de Defensa anunciara la paralización de la venta de las 400 bombas.

Reivindicación del papel de la ONU

Preguntada por si se puede verificar que las armas españolas no sean empleadas en el conflicto de Yemen, Robles ha reconocido que es "difícil" y "complicado" que en dicho contexto se asegure que dicho material no sea utilizado en la guerra.

Con todo, la ministra ha reivindicado que se cumplan las resoluciones de la ONU y se exija el diálogo entre las partes de este conflicto, que enfrenta desde marzo de 2015 al Gobierno de Yemen, que recibe el apoyo de Riad, y el movimiento huthi. Robles ha hecho hincapié en la crisis humanitaria que se vive en Yemen, por lo que ha calificado de "relevante" el papel de la ONU para buscar una solución a la guerra.