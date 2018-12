Roca apela al espíritu de la Constitución para encauzar el conflicto catalán

El jurista Miquel Roca ha apelado hoy a recuperar el "espíritu de la Constitución del 78", de la que él fue padre, para encauzar el conflicto catalán por la vía del diálogo y alcanzar un pacto que, aunque no sea fácil, permita que la sociedad catalana se desarrolle de forma plural y cohesionada.

El exdiputado ha protagonizado junto al expresidente Felipe González el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución que la Delegación del Gobierno en Cataluña ha organizado en Barcelona y que ha moderado la periodista Mònica Terribas.

Roca ha defendido que para resolver el "problema de encaje" de Cataluña con España no hace falta reformar la Constitución, que en su momento recibió un amplio respaldo en referéndum, sino que basta con buscar una solución política basada en el pacto.

"La judicialización de la vida política es el gran error, porque traslada a la lógica judicial problemas que son políticos", ha insistido el jurista, para quien este enjuiciamiento "es muchas veces el refugio de la incompetencia".

En este sentido, ha pedido a las partes que no actúen como "generadores de frustraciones" presentando soluciones mágicas y que no caigan en el error de ver las concesiones como renuncias, sino como una vía para avanzar "etapa por etapa".

Una de las vías que ha sugerido Roca ha sido la de recuperar los artículos del Estatuto catalán que el Tribunal Constitucional suspendió después de que se votaran en referéndum y que actualmente existen en otros textos autonómicos.

"No puede ser que se diga que por la vía del pacto todo es muy difícil. ¿Y por la vía del no pacto? No parece muy fácil", ha agregado.

Roca ha exhibido su experiencia en el momento de redactar la Carta Magna como un ejemplo de que si hay voluntad se pueden acercar incluso las posiciones más alejadas.

"Todos estamos obligados a hacer algo muy importante, que es soportar a los insoportables. La democracia es esto", ha insistido el que fuera secretario general de CDC.