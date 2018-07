Roca advierte que un referéndum en Cataluña tiene que ser autorizado por el Gobierno como dicta la Constitución

El padre de la Constitución Miquel Roca ha argumentado este martes que la Constitución española ya prevé celebrar un referéndum en Cataluña, pero que ha de ser "no vinculante" y tiene que estar "autorizado por el Gobierno", como dicta la Carta Magna, que son "las reglas del juego", y ha señalado que "no hay ningún derecho que no tenga amparo en la Constitución".