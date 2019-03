De la Rocha y Dávila critican la falta de posicionamiento de Hernández en el debate

El concejal del Ayuntamiento Chema Dávila y el exalcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha han criticado este jueves la falta de posicionamiento del otro precandidato a la alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, sobre materias como alianzas electorales o la Operación Chamartín.

Los tres candidatos que concurren en el proceso de primarias del PSOE-M para elegir al cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid han celebrado un debate en la sede del partido con motivo de las votaciones de primarias que celebrarán su primera vuelta el próximo sábado 9 de marzo.

El formato de debate no ha permitido el diálogo entre los candidatos ya que se ha divido en cuatro bloques -Modelo de Ciudad; Servicios Sociales y Empleo; Urbanismo y Vivienda y cierre- con un tiempo de intervención de tres minutos para cada uno y ha tenido una duración de cincuenta minutos.

Tanto De la Rocha como Dávila se han comprometido a no pactar con Ciudadanos debido al veto, de índole nacional, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a los comicios de abril.

Dávila ha señalado que hay que tener un modelo de gobierno progresista "que no tenga nada que ver con Ciudadanos porque, a veces, está más a la derecha que el propio PP".

Del mismo modo se ha expresado De la Rocha, quien también está a favor de no pactar con Ciudadanos, y ha criticado que Hernández no se posicione porque "eso quiere decir que está abierto" a pactar con la formación naranja y ha mostrado su "preocupación" por que uno de los candidatos "quiera dar un giro a la derecha".

Durante el debate, Hernández no ha contestado al posicionamiento de los otros candidatos y, en declaraciones a los periodistas a su término, la concejala socialista, Mar Espinar, en representación del precandidato, ha asegurado que las alianzas políticas "no las deciden los candidatos, sino el partido" y ha añadido que "lo importante es no dar personalismos y dar juego a todos".

En materia de vivienda y urbanismo, el exseleccionador de baloncesto ha calificado de "oportunidad" modelos como la Operación Chamartín o Campamento, a lo que Dávila ha contestado, durante su intervención de cierre, que "puede ser una oportunidad pero también un riesgo si no es sostenible para la ciudad".

De la Rocha ha reiterado que la Operación Chamartín es "un riesgo en los términos que está planteada" ya que incrementará "la separación territorial", uno de los puntos contra los que quiere luchar si logra la alcaldía porque "hay que acabar con el Madrid del norte y el Madrid del sur".

De nuevo, ha sido Espinar quien ha contestado en nombre de Hernández, y ha asegurado que "cualquier operación es una oportunidad para la ciudad" y hay que hacer "las lecturas correctas" para que así sea.

En materia de servicios sociales, los tres candidatos han basado su discurso en la necesidad de prestar atención a los mayores -en ningún momento se ha hablado de los jóvenes- y han mostrado su "preocupación" por la dependencia y la soledad de la población envejecida, que se deberá cubrir como coberturas sociales impulsadas por los mayores.

Los tres han coincidido en que el partido socialista debe abogar por un modelo sostenible de ciudad en la que se rebajen las desigualdades entre distritos y que responda a los retos globales del siglo XXI.

Al término del debate, De la Rocha no se ha mostrado conforme con el modelo de debate, ya que "ha sido más una sucesión de monólogos, que un debate". Del mismo modo se ha posicionado Dávila, quien ya había pedido un modelo que permitiera "plantear un intercambio de opiniones".

La jornada de votación, a la que están llamados a participar los militantes socialistas de la ciudad de Madrid, tendrá lugar el 9 de marzo. En el que caso de que alguno de los candidatos consiga más del 50 por ciento de los apoyos, se convertirá en el cabeza de lista del PSOE-M para el Ayuntamiento de Madrid.

De lo contrario, habría que celebrar una segunda vuelta con los dos candidatos más votados, una jornada de votación que tendría lugar el 16 de marzo.