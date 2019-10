Rocío Monasterio: El inmigrante ilegal debe ser repatriado inmediatamente

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este viernes en Tenerife que las fronteras españolas no deben estar "abiertas", sino "controladas", y ha abogado porque los inmigrantes ilegales sean repatriados "inmediatamente".

En declaraciones a los medios ante la puerta del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife, Monasterio ha denunciando la situación "insostenible" que atraviesa la inmigración ilegal en España, así como la saturación del CIE, que no reúne, ha dicho, las condiciones necesarias "para la avalancha de inmigrantes existente".

"Lo primero es que no se puede ocultar la situación, no se puede decir que no hay un problema con la inmigración ilegal cuando lo hay, y lo segundo es que tenemos que dotar de medios a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, que son los que están desviviéndose y sacrificándose por conseguir controlar esto", ha afirmado.

Monasterio ha criticado, además, que la "saturación" o el "colapso" de este tipo de centros obligue a "liberar" a los inmigrantes, que "vagan en libertad por toda la isla", ocasionando "problemas graves" de seguridad "que afectan al día a día de los españoles", ha mantenido.

"No puede ser que los barrios se queden sin policías y que cuando surja un imprevisto y llamen al 091, o al servicio de turno, no haya medios porque el personal tenga que estar aquí, en los CIES", ha añadido.

Para la presidenta madrileña de Vox, la legislación española debería contemplar que "el inmigrante ilegal sea repatriado inmediatamente", pues solo así se conseguiría "salvaguardar y defender los derechos y libertades de todos los españoles".

Monasterio ha asegurado que en su partido "dan la bienvenida" a los inmigrantes legales, "aquellos que hacen sus papeles y que cumplen con todas las normas", pues vienen a España "a progresar".

Ha defendido, asimismo, que es "tremendamente injusto" que el inmigrante que "cumple las normas" y que "espera a por su tarjeta", se vea "adelantado" por los "que saltan la valla o los que vienen en cayucos", porque, además, "estos ponen en riesgo la seguridad de nuestros barrios y de nuestro cuerpos y fuerzas de seguridad", ha declarado.

Por todo ello, Monasterio ha afirmado que "ya está bien" de políticos "buenistas, del consenso "progre", pues provocan un "efecto llamada" que hace que muchos más inmigrantes "se lancen a una aventura peligrosa y donde muchos pierden desgraciadamente la vida".

La dirigente de Vox también se ha referido a las "agresiones" que sufren "muchas veces" los asistentes de los CIES, que no son sacadas "a la luz".

En este sentido, Monasterio ha afirmado que los trabajadores tienen que estar "protegidos", y contar con condiciones laborales "que garanticen su seguridad", porque "ya bastante hacen por todos nosotros como para que los políticos no les dotemos de los medios suficientes".

En esta misma línea, la presidenta ha reclamado más "medios", "herramientas" y "dotaciones" para los CIES, así como sistemas que permitan prever "las avalanchas de inmigrantes".

"Son sistemas que probablemente ya obran en poder del Ministerio del Interior, y que se tienen que poner a disposición de los agentes de la Guardia Civil", ha concluido.