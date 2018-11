Rodríguez exige saber si Díaz volverá a entregar el Gobierno a la derecha

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha "exigido" a la candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, que aclare a los votantes socialistas si va a volver a "entregar" el Gobierno a la derecha neoliberal "más conservadora".

En un mitin ante un millar de personas en el Club Nazaret de Jerez de la Frontera, ha subrayado que desde la coalición de Podemos e IU le han "roto el guión" a los socialistas porque, por primera vez, la posibilidad de ser alternativa al PSOE en Andalucía viene por la izquierda y no por la derecha.

En su intervención, Rodríguez ha dicho que los votantes socialistas "tienen derecho en Andalucía a saber si Susana Díaz a volver a entregarle el Gobierno andaluz a la derecha neoliberal más conservadora en lo económico".

"No vamos a gobernar con Susana Díaz" porque no tienen "una sola idea nueva", ha subrayado Rodríguez antes de reiterar que serán la "barrera de contención de la derecha" en la comunidad y de afirmar, en referencia a los socialistas, que "no queremos parecernos a ellos ni en los andares" y por eso han puesto limitación de mandatos en ocho años.

En este sentido, ha criticado a los "profesionales" de la política que presenta el PSOE, y ha hecho lo mismo que en cada provincia, citando el currículo del cabeza de lista.

En este caso se ha referido al vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, "éste es nuevo", ha dicho con ironía tras recordar los cargos que ha ocupado sin interrupción en los últimos 35 años.

También ha criticado que el PSOE está "atravesado" por la corrupción y al PP por dar lecciones de economía mientras su gurú, Rodrigo Rato, está en la cárcel, a la vez que su candidato, Juanma Moreno, ha sido supuestamente condescendiente con la corrupción relacionada con el caso Bárcenas.

Ha calificado al PP como "un partido de delincuentes" y ha lamentado que la derecha está en una "competición para ver quién es más facha".

"Se tienen que lavar la boca para hablar de los trabajadores", ha dicho Rodríguez en referencia a las políticas del PP sobre la inmigración.

Sobre Ciudadanos, ha afirmado que "no son de fiar" y han "apuntalado" al PP con más corrupción del país, el de Madrid, y al PSOE también con más casos de corrupción, el de Andalucía, y ha criticado que en la comunidad andaluza hacen lo que les dice por teléfono "Albert Primo de Rivera".