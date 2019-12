Rodríguez Ibarra defiende que al populismo "no se le combate ignorándolo sino hablando con ellos, no como ellos"

Rodríguez Ibarra ha hecho estas reflexiones en Logroño donde ha impartido la conferencia 'Los retos de la Unión Europea y los desafíos actuales: nacionalismos y populismos' en el Centro Cultural Ibercaja de Logroño, dentro del ciclo de La Bitácora XXI. El expresidente regional ha protagonizado el encuentro del mes de diciembre y ha abordado también el presente y el futuro de la historia actual política y social.

Durante su intervención, Ibarra ha asegurado que, dentro de un siglo, "nadie va a entender cómo, en esta época cuando se ha inventado Internet, por ejemplo, se pudieran morir hombres, mujeres y niños ahogados en un agujero llamado mar Mediterráneo".

"Igual que ahora mismo no entendemos vivir en una sociedad en la que creíamos que el autoritarismo había quedado enterrado y que habíamos construido una sociedad en la que ciertos aspectos ya no existían como, por ejemplo, el desprecio a la mujer, pero ese tipo de discursos siguen avanzando", ha explicado.

A esos "miedos", a los del entorno, "como el no poder pagar una hipoteca o la factura de la luz son a los que hay que atender y exigir que la UE y España den una respuesta colectiva", ha afirmado el político.

"EUROPA VIVE EN HORAS BAJAS"

Para Rodríguez Ibarra, además, "Europa vive en horas bajas". En concreto, ha explicado, "la UE es un experimento y estamos en falso error" porque "aparentemente vivimos en un tiempo sin futuro porque nos vemos amenazados con el cambio climático, el desempleo, el terrorismo internacional..." y, ante ello, se ha preguntado: ¿Qué se puede hacer?.

Además, Ibarra ha defendido que, en la actualidad, "la estabilidad y la fortaleza de la democracia en España y Europa no depende de los restos y desafíos que nos enfrentamos, como el auge de los nacionalismos y populismos, sino de la actitud que adopten las élites conservadoras en relación con ciertos partidos que están apareciendo por doquier en Europa y también en nuestro país".

Con todo ello, "los europeos de la segunda mitad del siglo XX nos sentimos orgullosos de haber convertido a una Europa en guerra a una Europa alrededor de un proyecto común y acceder a la UE era garantía de consolidación de tres grandes valores: democracia, tolerancia y justicia social".

Ante ello, se ha preguntado, "¿Qué quiere hacer la generación de la primera mitad del siglo XXI?. Los más jóvenes deben saber que el panorama no es sencillo porque estamos ante una revolución como la que no ha habido nunca. En esta ocasión, cambia todo y debemos estar preparados".

"MUY LEJOS" DE ABASCAL

En otro orden de asuntos, el político también ha querido aprovechar su intervención para asegurar que "nada nos diferencia a unos de otros" porque "aunque algunos digan que la unión es el idioma eso no es verdad ya que yo hablo el mismo idioma que Abascal pero sin embargo me siento muy lejos de él".

También -ha explicado- "otros dicen que nos une el pasaporte o el lugar de nacimiento, y en ese aspecto, ha indicado yo nací en el mismo sitio que Torquemada y me siento más cercano a Galileo Galilei".

Por todo ello, ha continuado, "no acierto a comprender que se ponga tanto énfasis en tratar de diferenciar a la gente cuando yo no encuentro esas diferencias más que aquellas que nos sirven para unir".

Sobre todo en un país como España al que "a los demócratas nos costó 40 años de espera entrar en la Unión Europea y no vamos a permitir que desaparezca ese maravilloso invento" porque "la Constitución de 1978 nos trajo la libertad pero el ingreso de España en la UE nos homologó con el resto de los países a los que nos queríamos parecer".

"RENUNCIAR A SILLONES NO ES RENUNCIAR A LA RESPONSABILIDAD"

Además, el expresidente de la Junta de Extremadura considera que "intentar borrar la imagen de quien ha hecho posible que el PSOE sea lo que hoy es" "un esfuerzo inútil" porque "no podrán quitar el alma de aquellas personas tan importantes y trascendentales como los que hicieron posible que el PSOE reviviera a sus ideas".

Por ello, ha reflexionado, "callar a los que no tienen sillón es lo que peor se puede decir a los jóvenes porque lanza un mensaje autoritario".

"Oyendo decir eso -ha continuado- se podría pensar que si no se tiene sillón no eres nadie pero uno puede ser militante de base, como soy yo, y mantengo mi condición de ciudadano y por tanto la libertad de expresarme libremente porque aunque no lo entiendan la libertad cuanto más se ejercita más fuerte es".

"Renunciar a sillones no significa renunciar a la responsabilidad de lo que nos exigimos a nosotros mismos que hablemos y que tengamos responsabilidad en los momentos que vive el país", ha finalizado, porque "quien hoy alaba a quien ostenta el poder dentro de poco traicionará a quien lo pierda".