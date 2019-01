Rodríguez: Podemos quiere ser contrapeso contra los planes malévolos de Vox

La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho que Podemos quiere ser la "voz de la movilización que hoy está en la calle" y el "contrapeso para evitar que (el nuevo Gobierno andaluz) vaya hasta el final en los planes malévolos de Vox, que es de quien va a depender el Ejecutivo".

Este papel, según Rodríguez, está llamado a desempeñarlo la sociedad civil con movilizaciones que contarán con el apoyo de Podemos, al igual que hoy con la concentración de los movimientos feministas ante el Parlamento andaluz, donde se celebra el debate de investidura como presidente de la Junta del popular Juanma Moreno.

En declaraciones a los periodistas tras el discurso de investidura de Moreno, la líder de Podemos ha dicho que se vislumbra de sus planes un "agujero fiscal que va a poner en riesgo los derechos sociales en Andalucía" y ha censurado que haya recurrido a la "viejas recetas neoliberales, que mantendrán a esta comunidad en desventaja con respecto a España".

Ha advertido que el anuncio de una ley del Suelo realizado por el candidato del PP a la Presidencia de la Junta es una "apuesta por el pelotazo urbanístico" y ha denunciado que haya recurrido a las "viejas recetas en economía", que "no resuelven los problema reales de los andaluces como son los bajos salarios, la precariedad laboral, los problemas para pagar la luz, el agua y el alquiler", entre otros.

La dirigente de Podemos ha anunciado que harán una "oposición exigente y vigilante que denunciará los retrocesos y será propositiva para poner el espejo delante del PP, que no puede ser regenerador de nada ni luchar contra la corrupción por su propio currículum".

Además, ha señalado que el presidente de la Junta será "muy débil porque va a tener un 21 % de la Cámara y se ha presentado a ser franquiciado de (Pablo) Casado, (Albert) Rivera y (Santiago) Abascal".

Teresa Rodríguez ha insistido en que la sociedad civil "va a tener un papel fundamental porque no van a poder hacer todo lo que quieren si hay resistencia a través de la movilización, que es igual de legítima que la política representativa, porque las Cámaras no sustituyen a la sociedad, que no tiene un contrato blindado por el que la gente no se pueda manifestar".

Asimismo, ha criticado la "impostura cultural sin parangón" de Juanma Moreno por haber citado a los poetas "Lorca, Machado y Alberti, que son víctimas del franquismo, "cuando en el acuerdo con Vox hay una derogación parcial de Ley de Memoria Histórica, que nos pretende reconciliar con el franquismo que asesinó y exilió a algunas de la figuras mas importantes de esta tierra, junto a Blas Infante", que también lo ha mencionado en su discurso.

Preguntada por las críticas de Vox a las manifestaciones feministas en el Parlamento a las que ha llamado "kale borroka", Teresa Rodríguez ha señalado que "refleja la perspectiva totalitaria de quien no cree en la democracia".