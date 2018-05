Rodríguez Zapatero llegará el jueves a Caracas para observar presidenciales

El exjefe de Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero llegará este jueves a Caracas, donde realizará actividades como observador de las elecciones del próximo domingo, en las que Nicolás Maduro aspira a ser reelegido como presidente de Venezuela.

"Mañana llega y estará acompañado por dos políticos europeos que no son españoles", dijo a Efe una fuente diplomática.

En abril pasado, Rodríguez Zapatero se ofreció como garante de las presidenciales del 20 de mayo, en las que no participa la ONU ni la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática por considerar que la convocatoria a estas elecciones son fraudulentas y solo servirán de apoyo a perpetuar a Maduro en el poder.

"Seré garante de que el proceso electoral del 20 mayo reúna los requisitos básicos de una democracia, porque si no yo no estaría participando en esta tarea, vamos a tener unas elecciones que una parte de la oposición no está de acuerdo", dijo entonces el político español en una entrevista en el canal privado Venevisión.

Rodríguez Zapatero lideró durante casi dos años un proceso de negociación entre el Gobierno de Maduro y la oposición para poner fin a la crisis política en la que está sumido el país, unas conversaciones que se suspendieron sin arrojar resultados.

El español cree, sin embargo, que tras las elecciones de mayo se debería procurar llegar a un "gran acuerdo político" entre los diferentes sectores.

En estos comicios se medirán, además de Maduro, el opositor Henri Falcón, que se apartó de la decisión de la MUD de no participar e inscribió su candidatura; el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.