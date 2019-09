Rodríguez Zapatero anima a Unidas Podemos a superar recelos y hacer esfuerzos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) ha invitado este jueves a Unidas Podemos a superar sus recelos hacia las propuestas del presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, para facilitar la investidura.

"Unidas podemos tiene que hacer una reflexión muy a fondo, no digo que el PSOE no la haga también, pero me da la impresión de que en este momento les corresponde a ellos y ojalá se abra ese diálogo imprescindible", ha declarado a los periodistas antes de participar en un homenaje póstumo al primer alcalde de Valladolid en democracia, el socialista Tomás Rodríguez Bolaños.

Ante la próxima ronda de contactos ordenada por el rey, ha considerado que se debe realizar el "máximo esfuerzo hasta el último minuto", ha reconocido que no resultará fácil y recomendado, en caso de tener que celebrarse unas nuevas elecciones, acudir a ellas con criterios de "racionalidad y sentido común, con los mejores deseos y propósitos para que los acuerdos sean inmediatos".

De la "fase de sinceridad" protagonizada entre PSOE y Unidas Podemos, con debates y discrepancias, Rodríguez Zapatero ha pedido la apertura ahora de una etapa "de confianza" entre ambas fuerzas, "pero eso solo se logra hablando muchas horas", ha matizado.

En caso de fructificar un consenso entre PSOE y Unidas POodemos, en forma de coalición o de programa, el expresidente ha expresado su convencimiento de que otras fuerzas se sumarían a ese hipotético "acuerdo básico", entre las que ha mencionado a PNV y ERC, lo que en su opinión facilitaría la investidura.

"Es muy fácil decirlo desde fuera. Como yo he estado ahí se lo que es eso, nada menos que formar un Gobierno de España y un programa político para cuatro años; eso son palabras mayores y más cuando no hemos tenido la tradición de resolver las cosas así".

Durante cuarenta años de democracia, el partido con menos escaños nunca ha gobernado con menos de 156, y desde 2015 "esta situación se ha complicado y nos va a costar encontrar el método, el engranaje y la cultura de formar gobierno desde el consenso de uno o dos partidos, constituir programas o crear coaliciones", ha matizado.