Roldán (Cs) acusa a PSOE y Podemos de degradar las instituciones al "jugar a las sillas"

La portavoz de Cs en el Parlament, Lorena Roldán, ha sostenido este sábado que el PSOE y Unidas Podemos degradan las instituciones al "jugar a las sillas" en órganos como el Consejo General del Poder Judicial en sus negociaciones, según ha dicho en declaraciones a los periodistas en Reus (Tarragona).

Roldán ha afirmado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no hacen más que negociar "con sillas y cargos", prolongando lo que la diputada ha calificado de culebrón bochornoso y postergando el inicio de la legislatura.

"Nos parece lamentable cómo insisten en degradar la dignidad de las instituciones, y nosotros desde Cs lo que le pedimos al señor Sánchez es que acabe de una vez por todas con este espectáculo, que deje de marear la perdiz y que llegue a un acuerdo con sus socios populistas y nacionalistas", ha afirmado.

ABANDONOS EN CS

Sobre la marcha de Cs del eurodiputado Javier Nart y del diputado Fernando de la Torre, Roldán ha dicho: "Me parece legítimo que cualquiera pueda cambiar de opinión, o que por intereses personales decida abandonar un proyecto político".

Aun así, ha insistido en que las decisiones del partido que han motivado su marcha --fundamentalmente, el 'no' a Sánchez, según la recordado-- están respaldadas por la unanimidad de los órganos ejecutivos de Cs y fueron asumidas por el partido como compromiso electoral en campaña.

No ha querido valorar las declaraciones De la Torre --que puso en duda la utilidad de un partido de centro que no aporta estabilidad-- porque él y quienes se han marchado "son personas que ya no forman parte del partido".

"El proyecto de Cs está más fuerte y sano que nunca. Lo hemos demostrado en este último ciclo electoral. Cada vez que se abren las urnas, Cs crece", ha concluido.

DIADA

Sobre la Diada, ha dicho que es "la fiesta privada del separatismo" pagada por todos los catalanes, y ha explicado que su grupo ha solicitado la comparecencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlament para que detalle cuánto cuesta al erario público esta celebración.

Ha criticado el lema oficial de los actos del 11S, 'Tornarem', a los que Cs no asistirá: "Yo le pregunto al señor Torra: ¿Dónde van a volver? ¿Qué es lo que van a volver a hacer? ¿Van a volver a romper la convivencia en Cataluña? ¿Van a volver a degradar, a desprestigiar las instituciones?".

También ha acusado a Torra de amenazar con desobedecer e incumplir la ley según el contenido de la sentencia del 1-O, algo que según ella le conducirá a acabar "como probablemente acabarán sus compañeros si son condenados".