Roldán (Cs): Torra "tendrá que asumir las consecuencias de sus actos" pese a la postura de Fiscalía

La líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, ha asegurado este viernes que el presidente del Govern, Quim Torra, "tarde o temprano tendrá que asumir las consecuencias de sus actos", aunque la Fiscalía haya pedido inadmitir la querella que el PP presentó contra él por un presunto delito de usurpación de funciones.

Torra "está inhabilitado quizá desde el día uno desde el punto de vista moral", y ahora también lo está judicialmente, ha asegurado Roldán preguntada por los medios en rueda de prensa junto a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs).

Roldán considera que Torra "es evidente que ya no es diputado en el Parlament y que el Estatut establece que para ser presidente de la Generalitat uno tiene que ser también diputado" --otras interpretaciones defienden que sólo debe serlo en el momento del nombramiento, pero no necesariamente durante el ejercicio del cargo--.

"Le pedimos que asuma las consecuencias de sus actos, no alargue más esta agonía y deje paso a los que sí tenemos ganas de trabajar para Catalunya", ha aseverado Roldán, que ha apostado por poner fin al proceso independentista, algo que es imposible si Torra sigue al frente, ha dicho.

Ha destacado que la querella deberá seguir su curso pese a que la Fiscalía haya pedido inadmitirla: el PP la presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Torra por "empecinarse en mantener el cargo en abierta y franca rebeldía frente a la Constitución y al Estatuto".

COALICIÓN ELECTORAL

Preguntada por las negociaciones con el PP y otros partidos y entidades constitucionalistas para concurrir juntos a las elecciones vascas, gallegas y catalanas, Roldán ha explicado que las conversaciones están más avanzadas en Galicia y País Vasco por la proximidad de los comicios.

"Esperamos por el bien de los intereses de los ciudadanos que estas conversaciones salgan adelante y acaben en pactos transversales constitucionalistas", ha confiado la dirigente de Cs, que ha señalado que las negociaciones se encuentran en una fase embrionaria.

Preguntada por si estaría dispuesta a no ser la candidata en Catalunya si así se alcanzara un pacto, ha rechazado adelantarse a los acontecimientos: "No tiene sentido plantearse otro escenario cuando no tenemos claro ni el primero. Avanzar tantas pantallas de golpe creo que sería contraproducente".

MANUEL VALLS

Sobre si plantean la posibilidad de concurrir con la formación del concejal de Barcelona y exprimer ministro francés, Manuel Valls, ha reiterado que Cs está dispuesto a hablar con todas las formaciones que defienden la unidad territorial y los intereses y derechos de los ciudadanos: "Estamos abiertos a hablar y entendernos con todas".

Valls encabezó la lista de Cs e independientes en las elecciones municipales en Barcelona pero, después de los comicios, el exprimer ministro francés y el partido naranja rompieron su pacto por desacuerdos como investir a Ada Colau y finalmente formaron dos grupos municipales distintos: el de Cs y el de BCN Canvi.