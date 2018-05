Roldán (Cs) responsabiliza al Gobierno de que Torra pueda ser investido

La diputada de Cs en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, ha responsabilizado este domingo al Gobierno central de que el candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Quim Torra, pueda ser investido.

En declaraciones a los medios, ha alertado de que, si Torra es investido presidente, será gracias a los votos delegados del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del diputado de ERC Toni Comín, por lo que cree que será responsabilidad del Gobierno por no haber impugnado esta delegación del voto.

"Dos personas que además de no venir a trabajar están cobrando un sueldo público y que ahora también tienen el privilegio de votar porque el señor Mariano Rajoy y el gobierno de España no han hecho absolutamente nada para frenarlo", ha recriminado.

Por eso, ha pedido a Rajoy que "no mire hacia otro lado en Cataluña, que no salga corriendo como hace siempre en Cataluña y que no permita que la agenda de los constitucionalistas" esté marcada por los partidos independentistas.

Sobre el discurso de investidura de Torra, ha insistido en criticar que no hablara de educación, sanidad ni servicios sociales y centrara su intervención en el proceso independentista, por lo que ha asegurado que "el señor Torra lo que asegura es más 'procés', más conflicto y más confrontación".

Respecto a los tuits y artículos escritos por Torra hace años y que la líder de Cs, Inés Arrimadas, le reprochó durante su intervención en el pleno de investidura, Roldán ha asegurado que le parece "increíble e impensable que una persona que hace esos tuits, una persona que escribe artículos con contenido xenófobo pueda ser presidente de la Generalitat".

A su juicio, si en lugar de hablar de españoles en los artículos de Torra se cambiara el término "por cualquier otra nacionalidad, cualquier otra etnia, cualquier otra raza", le hubieran invalidado para hacer carrera política y ha criticado que, a su juicio, Torra no se disculpara.

Roldán ha valorado las probabilidades de que la investidura prospere en segunda votación y ha afirmado que a su formación no le "extrañaría que la CUP votara a una persona tan radical como el señor Torra".

Además, la diputada de Cs ha lamentado que la investidura dependa de la decisión de la CUP: "De nuevo siete millones y medio de catalanes estamos pendientes de lo que pueda decidir una asamblea de un partido antisistema como es la CUP, que tan solo cuenta con cuatro diputados en el Parlament de Cataluña".