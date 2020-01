Roldán exige a Sánchez cancelar su reunión con Torra tras la decisión del TS

En declaraciones a los medios en L'Ampolla (Tarragona) tras visitar una zona afectada por el temporal, ha criticado que, 24 horas después de la resolución del Supremo, Torra todavía no ha abandonado su cargo y Sánchez no haya cancelado esa reunión: "No nos avergüencen más".

También ha avisado al presidente del Parlament, Roger Torrent, de que estará "cometiendo un delito de desobediencia" si permite que Torra vote en el pleno de la Cámara del lunes y ha recordado que el jueves el partido naranja envió un escrito a la Mesa pidiendo que le retiren el escaño de manera inmediata.

"No vamos a tolerar que Torrent ayude a Torra en este camino a la desobediencia. Si no lo hace, tomaremos las acciones legales que correspondan para proteger los derechos que los líderes independentistas se estarían saltando", ha concluido.

Sobre el temporal, Roldán ha dicho que pedirá al Gobierno central que declare como zona catastrófica los territorios que se hayan visto más afectados por la borrasca 'Gloria' y también solicitarán un "estudio específico" para las afectaciones en el Delta de l'Ebre.