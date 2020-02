Roldán defiende que Cs siempre ha sido de centro: "No lo hemos sabido explicar bien"

Así se ha expresado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha dicho que el resultado electoral de las elecciones del 10 de noviembre, en el que los naranjas contabilizaron 10 diputados --47 menos que los obtenidos en los últimos comicios de abril--, fueron por no saber "explicar bien las cosas".

Sobre el proyecto del partido naranja de pactar con fuerzas constitucionalistas en las elecciones autonómicas de lugares como Cataluña y Galicia, ha expresado que la propuesta "va más allá de un Cataluña Suma" que nunca se concretó suficiente, a su juicio, y ha apostado por un pacto transversal con entidades como Societat Civil Catalana (SCC).

Roldán ha dicho que cree que Cs, "la referente del constitucionalismo", es quien debe liderarlo, aunque ha apuntado que no es momento de hablar de liderazgos porque primero se debe encontrar la fórmula que permita aprovechar todos los votos constitucionalistas.

Y ha apostado por incluir al PSC en la fórmula: "¿Por qué no insistir con el PSC? Hay mucha gente en el socialismo que no entiende como (Pedro) Sánchez o (Miquel) Iceta prefieren a Bildu o ERC que no a Cs... Tendrá que ser Iceta quien lo explique", ha añadido.

Preguntada por la situación del Mobile World Congress (MWC) por el coronavirus, ha lamentado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no esté "liderando este tema ni hablando con las empresas", y ha defendido la necesidad de hacer un llamamiento a la calma.