Rollán, en contra de que el PP se abstenga para que Sánchez forme gobierno

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha considerado este lunes que el grupo Popular en el Congreso de los Diputados no debe abstenerse para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno.

Al ser preguntado al respecto, Rollán ha contestado de forma categórica: "No. Creo que Pedro Sánchez no es la solución que necesita España y, por lo tanto, no puedo apoyar tal propuesta".

El presidente regional en funciones ha hecho estas declaraciones tras la ceremonia de entrega de los premios Extraordinarios de ESO, Bachillerato y de FP que otorga la Comunidad de Madrid a los alumnos excelentes de la región.